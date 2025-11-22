Los premios Menina reconocerán este año a dos entidades de Málaga

El Gobierno de España, a propuesta de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, entregará el viernes, 28 de noviembre, el Reconocimiento Menina a la Asociación de Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo de Málaga y un diploma honorífico al Centro de información a la Mujer del Ayuntamiento del municipio de Álora por su lucha contra la violencia machista.

La XIII edición de estos premios del Ministerio de Igualdad se celebrará en la Sala de Exposiciones La Misericordia de Lebrija (Sevilla), estará presidida por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. Estos galardones reconocen y apoyan la labor de entidades, asociaciones, instituciones y particulares andaluces en la erradicación de cualquier forma de violencia sobre la mujer. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que asistirá al acto, destacó que "tanto la Asociación de Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo como el Centro de información a la Mujer del Ayuntamiento de Álora cumplen un papel esencial en la lucha contra las distintas violencias machistas y son ejemplo de trabajo por una sociedad que quiere avanzar hacia la erradicación de esta lacra".

La Asociación de Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo, fundada en 1994 en Málaga, trabaja por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, especialmente migrantes y en situación de vulnerabilidad. Desarrolla una labor esencial en favor de la igualdad, el empoderamiento y la integración de mujeres, especialmente migrantes, además de promover la coeducación y la economía social. Por su parte, el Centro de información a la Mujer del Ayuntamiento de Álora será galardonado con un Diploma Menina por ofrecer desde hace más de dos décadas atención integral, asesoramiento y apoyo a las mujeres del municipio a través de un equipo multidisciplinar comprometido con la igualdad.