Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias

Cambia el tiempo en Málaga, después de una semana en que predominó la bajada de las temperaturas, a partir del lunes se vuelve a suavizar el tiempo. El arranque de la semana en Málaga se presenta más templado de lo habitual para la época, con cielos relativamente tranquilos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en los primeros días se esperan máximas entre los 19 y 21 grados, mientras las mínimas se mantendrán en torno a los 10 ó 12 grados.

Sin embargo, no será la única novedad, ya que se espera la vuelta de las lluvias, aunque no parece que vayan a ser intensas. A partir del miércoles se anticipa un incremento notable de la probabilidad de lluvia, de hasta un 55-65 %, junto con un ligero descenso de las temperaturas máximas a cerca de los 18 grados.

Viento fresco

Durante los primeros días, el viento soplará predominantemente del oeste y noroeste con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, lo que aporta un aumento de la sensación de frío, en especial en las zonas interior y a mayor altura, donde esos vientos pueden sentirse con un poco más de intensidad y bajarán las temperaturas. Así, en la Sierra Tejeda-Almijara las máximas rondarán los 12 grados y las mínimas bajarán a los 5 grados.

Mapa de previsión de lluvias para el lunes. / AEMET

Previsión en la provincia

En la provincia de Málaga, el panorama es similar al de la capital, aunque con matices: en municipios del interior también se espera un ligero descenso de las mínimas nocturnas, y la posibilidad de lluvia para la mitad de semana alcanza a toda la comarca malagueña.

El miércoles será el día en que se esperan las lluvias prácticamente en toda la provincia de Málaga, bajando las temperaturas máximas de forma generalizada, tendencia que se mantendrá hasta final de la semana. Hacia el jueves y viernes se espera que las precipitaciones bajen su intensidad y las temperaturas volverán a situarse en torno a los 18 grados de máxima, aunque con mínimas que podrían acercarse a los 9 grados.

Sin alertas

Aunque la AEMET no indica alertas activas para el periodo, la combinación de viento, lluvia potencial y altibajos térmicos invitan a la prudencia.