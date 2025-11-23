Debate en Málaga sobre el futuro macrohospital: una plataforma cuestiona su impacto urbanístico y sanitario

La plataforma 'Por una alternativa al macrohospital, defendemos los árboles del Civil' ha difundido en Málaga una serie de argumentos críticos sobre la ubicación y características del futuro macrohospital proyectado en la avenida Arroyo de los Ángeles. Según sostienen, el proyecto presenta problemas de localización, movilidad, funcionamiento sanitario y seguridad urbanística.

La plataforma afirma que “no existe ningún caso en toda Europa donde un gran hospital se construya dentro del casco urbano”, argumentando que este tipo de infraestructuras “suelen situarse en la periferia debido al alto volumen de tráfico que generan”. En este sentido, mencionan zonas como Campanillas o Cártama como alternativas que, a su juicio, contarían con “mejores conexiones por autovía y Cercanías”.

También señalan que en la provincia de Málaga “hay 12 infraestructuras hospitalarias” y aseguran que “ninguna funciona a pleno rendimiento por falta de personal o cierre de servicios”. En relación al Hospital Civil, indican que “su Urgencia está cerrada desde 2020” y que centros recientes como el Hospital del Guadalhorce o el de Estepona “no estarían aprovechados al 100%”.

Protesta de integrantes de la plataforma contra el macrohospital. / L. O.

Biopsias congeladas

Otra de las críticas hace referencia al caso de las 5.400 biopsias almacenadas durante meses. La plataforma lo califican como un “escándalo” que, según su versión, “compromete la salud de los pacientes” y lo relacionan con “recortes de personal”. También aseguran que los presupuestos previstos para 2026 contemplan “una reducción del 9,9% en gastos de personal del Hospital Regional” de Málaga.

Problema de tráfico

Sobre la movilidad, sostienen que la llegada del metro a la zona “no resolverá la afluencia al hospital” y que el entorno ya presenta “serios problemas de tráfico y aparcamiento”. Añaden que la construcción del nuevo centro y del futuro complejo comercial en los antiguos terrenos de SALYT “agravará la congestión”, y que “no existe un plan de tráfico y aparcamiento por parte del Ayuntamiento”. A esto suman su preocupación por “el impacto de helicópteros volando a baja altura”.

Los colectivos afirman además que la “insuficiencia del espacio” disponible obligaría a construir un edificio de “15 alturas”, lo que, según manifiestan, “va en contra de los estándares actuales”, donde se priorizarían diseños horizontales para evitar “cuellos de botella en los ascensores”.

Zona inundable

Otra de las cuestiones planteadas es la presencia de una zona verde. Según señalan, el terreno elegido es “una zona inundable con unos 700 árboles, algunos centenarios”, además de “colonias de gatos y aves protegidas”. Aseguran que Bailén-Miraflores es el distrito con “menos zonas verdes por habitante”.

Respecto a la seguridad, afirman que la avenida Arroyo de los Ángeles “se ha desbordado varias veces” y que la construcción de una “mole de cemento” podría, según su postura, “aumentar el riesgo para los edificios cercanos en caso de lluvias intensas”. También mencionan que tanto la obra del metro como la del hospital “se levantarán sobre un terreno afectado por escorrentías e inundaciones”, lo que, en su opinión, podría generar “problemas de subsidencia”. Aseguran igualmente que “no existe un estudio geotécnico” que avale la viabilidad.

Por último, añaden que el modelo sanitario del proyecto se basa en “esquemas de hace un cuarto de siglo”, que, según argumentan, “ya estaban cuestionados entonces”.