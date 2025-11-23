Luces de Navidad en Málaga: fechas del encendido en la provincia

Los grandes municipios de la provincia de Málaga ultiman los preparativos para iluminar, con decenas y decenas de millones de bombillas, una Navidad que volverán a dinamizar esos comercios y tiendas de barrio que en pocas semanas llegan a jugarse un tercio de toda la facturación del trimestre. El esfuerzo que realizan los ayuntamientos malagueños obtiene esa primera recompensa, pero además esas decoraciones implican en actividades lúdicas y festivas a familias enteras. Ese aliciente social en la era de las redes sociales y el individualismo también se acentúa por parte de algunas delegaciones locales de Fiestas y Tradiciones Populares.

La calle Larios volverá a convertirse en el ejemplo provincial de lo que representan los espectáculos luminosos y sonoros durante la Navidad. Es ejemplo a seguir en toda España, como demuestran los esfuerzos de ciudades como Vigo por alcanzar el cupo de visitantes de la Costa del Sol en la recta final del año.

El Ayuntamiento de Málaga redoblaba esfuerzos este pasado viernes para que a una semana del encendido tomasen forma todos los decorados de una de las arterias comerciales más importantes de España. Representantes de la asociación del centro histórico de la capital confían en que millones de visitantes vuelvan a abarrotar un espacio comercial del que se toma nota incluso en grandes urbes centroeuropeas, como demuestran los contactos que suelen recibir.

Las luces de Navidad en la calle Larios / Álex Zea

¿Cómo seráel encendido de las luces en Málaga?

La programación para disfrutar del encendido en la capital ya está anunciada. El viernes 28 de noviembre, a las 18.30 horas, todos los teléfonos móviles estarán dispuestos para captar desde cualquier punto de calle Larios uno de los momentos más esperados del año. Coincidiendo con el Black Friday, no sólo se pondrá en marcha el alumbrado en esta parte de la ciudad. Está previsto que sean decoradas unas 500 calles.

Málaga estrena este año nuevo diseño, después de tres años con los arcos y «ángeles celestiales». El nombre del nuevo escenario es Natividad de Luz. Iluminaciones Ximénez combinará esta vez su escenografía con una puesta en escena que forma parte del espectáculo Imagine que se representa en Sohrlin. Serán los actores de dicha innovación los encargados de pulsar el botón de encendido.

A continuación sonarán piezas musicales como Imagine 'Será tu Voz’ (Merlín Producciones y Sohrlin Andalucía), 'Sinfonía de los Juguetes' (L. Mozart) o 'Los Peces en el Río' (David Bisbal). Las luces ocupan los más de 300 metros de Larios, para lo que sólo en este recinto se emplean unas 350.000 luces led, repartidas en 16 estrellas o rosetones de cinco metros, sujetadas por 32 columnas laterales decoradas, y 32 estelas o ráfagas.

Europa Press

La iluminación como en la mayoría de los municipios malagueños permanecerá instalada hasta el 5 de enero y habrá, en el caso de calle Larios, los habituales tres pases diarios (18.30, 20.30 y 22.00 horas), excepto los días 24 de diciembre y 31 de enero, días en los que las luces estarán encendidas pero carecerán de música.

Torrox

Pero dos semanas antes de que Málaga encienda su iluminación, incluso antes que Vigo o Puente Genil, el Ayuntamiento de Torroxpresionaba el botón para mostrar a todo el país que no sólo presume de disfrutar del mejor clima de Europa. También puede sacar pecho por dinamizar el comercio en estas fiestas mucho antes que el resto de municipios de más de 20.000 habitantes.

Fue el viernes 14 de noviembre cuando se encendían los interruptores al encendido de más de un millón de luces, distribuidas en «más de 20 kilómetros de calles y plazas iluminadas», como señalaba el alcalde, Óscar Medina. «Torrox es la primera gran ciudad turística de España en encender las luces de Navidad», expresó. «Generan bienestar y felicidad; fortalecen los lazos emocionales; simbolizan la luz y el calor de Dios, y recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros», agregaba. Con 24 horas de diferencia, el término torroxeño adelantaba a Vigo, mientras que en 2024 sólo Puente Genil lo encendía a la misma vez.

Estepona

En el otro extremo del litoral costasoleño, por ejemplo, Estepona encenderá su alumbrado a la vez que Málaga capital, el viernes 28 de noviembre. El Consistorio avanzaba hace unos días que sólo un día más tarde se inaugurará el Parque Navideño en la zona exterior del Auditorio Felipe VI. «Contará con una pista de hielo, la casa de Papá Noel, tiovivo, coches de choque, castillos hinchables y un área de restauración. Este espacio estará abierto del 29 de noviembre al 4 de enero», añadía en sus perfiles en redes sociales el alcalde, José María Urbano.

Marbella y San Pedro Alcántara

También se ha elegido esa misma fecha, la del viernes 28, para encender el alumbrado en San Pedro Alcántara. El Ayuntamiento de Marbella ha optado por elegir dos fechas distintas. En el núcleo sampedreño, las actividades arrancarán a las seis y media con el pasacalles Hadas de la Luna, desde la plaza de la Iglesia. Hará un recorrido por las calles Revilla, Lagasca, Jerez, avenida Marqués del Duero, Córdoba, Pepe Osorio, avenida Oriental, Revilla y avenida Marqués del Duero.

Se realizará además un flashmob de Navidad con la participación de las asociaciones de vecinos El Cruce (profesora Paqui Márquez y Daniel y Anaís) y Arcos Blancos (Janet González) y Newgymaerosport (Javier Pajares). A las ocho de la tarde, en la avenida Marqués del Duero, se procederá a la inauguración de la iluminación navideña. Y a continuación, con acceso totalmente gratuito, los asistentes podrán disfrutar del concierto del intérprete Pitingo.

Pasacalles, música y baile en Marbella

Sólo un día más tarde, en el núcleo principal de Marbella, la Navidad llegará el sábado, 29 de noviembre. Habitualmente era el mismo día que San Pedro Alcántara . La jornada arrancará también con el mismo pasacalles del día anterior, con la plaza del Santo Cristo como punto de partida. Recorrerá las calles Ancha, Peral, Huerta Chica, Chorrón, Portada, Arte, Salinas, Trinidad, plaza de la Iglesia, Carmen, plaza General Chinchilla, plaza de Los Naranjos, Nueva, Gloria, Valdés, Padre Echamendi, plaza África, Fortaleza, Pedraza, plaza de La Victoria, Huerta Chica, Ricardo Soriano (hasta cruce con Valentuñana) y regreso hasta Ramón y Cajal.

Está previsto que participen las academias de baile «Mi Lema», «Alda Urbano», «Danza Marbella», «María La Flamenca», «New Dance», «Gema Piña» y «Muévete». A las ocho de la tarde, a la altura de la avenida Ramón y Cajal, se procederá a la inauguración de las luces navideñas. A continuación tomará todo el protagonismo el espectáculo musical la zambomba flamenca Vienen de Jerez. Contará con un elenco formado por Capullo de Jerez, Diego Carrasco, Maloko Soto, Ané Carrasco y Rafael Soto.

Otros municipios

Mijas, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Nerja o Vélez-Málaga preparan igualmente la puesta en marcha de los festejos. En el término benalmadense, la jornada del viernes 28 también está marcada en rojo. En Benalmádenapueblo, la fiesta comenzará a las seis de la tarde junto al árbol de Navidad de la plaza de las Tres Culturas, precedida por un pasacalles infantil que partirá a las cinco desde la biblioteca Manuel Altolaguirre y que recorrerá el casco histórico.

A las ocho de la tarde se procederá al encendido del alumbrado en Arroyo de la Miel, frente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, acompañado también de un pasacalles infantil que iniciará su recorrido una hora antes, a las seite, desde la Casa de la Cultura. La jornada contará con música en vivo, zancudos, acróbatas, malabaristas, bailarines y una espectacular lluvia de confeti que inundará las calles de ambiente festivo para dar la bienvenida a una Navidad que, como avanza la edil delegada de Festejos y Tradiciones Populares, Yolanda Peña.