Míchelo Toro: 30 años educando con la Fotografía

Hace dos años que, en el Registro Civil, Miguel Ángel Toro consta ya como Míchelo Toro, el nombre con el que, desde niño, su familia y amigos conocen a este afable malagueño de El Perchel, de la cosecha del 69.

En realidad, aunque lo ignorase, su destino comenzó a perfilarse ya en su niñez, debido a una ‘revolución textil’. «Mi padre, Manolo Toro, tenía una sastrería en calle Méndez Núñez; pero cambia porque entran los trajes confeccionados, y , sin tener ni idea de fotografía, con un socio monta una tienda de fotos», recuerda.

En ‘Disfoto’, que así se llama la tienda que, desde finales de los 70, sustituye a la sastrería, el pequeño Míchelo, de entonces 12 años, comienza a echar una mano a su padre y a su hermano. «Y voy descubriendo que la fotografía me gusta».

Un joven Míchelo Toro en 1982, inmortalizado en un autorretrato con la cámara. / Archivo Míchelo Toro

Sin embargo, su vocación será la carrera de Económicas y en Málaga la estudia.

Su padre, años antes, en los 80, había montado la escuela de fotografía Aula 7, encima de la tienda, en el primer piso, y hasta había ofrecido el espacio para que se creara y se reuniera el reconocido grupo fotográfico Aula 7.

En 1995, otra jugada del destino hará que, a los 25 años, Míchelo Toro se haga cargo de la escuela de fotografía Aula 7. Como recuerda, en ese tiempo «trabajaba en la tienda, daba clases en la escuela y estudiaba por la noche las últimas asignaturas de la carrera».

En ese primer año a cargo de la escuela tuvo la colaboración del psicólogo y fotógrafo Mariano Villén. «Fue él quien propone llamar la escuela ‘Apertura’, en honor a una editorial muy famosa de Nueva York», recuerda Míchelo.

Míchelo Toro, en 2000, con 30 años, durante una entrevista con La Opinión de Málaga. / ARCINIEGA

A cargo del centro, reconoce que fue viendo que le gustaba «y cuando termino la carrera, decido no ejercer. En el 99 cerramos la tienda de fotos para dedicarme exclusivamente a la escuela y a una productora multimedia; porque al cerrar la tienda, comienzo a vender mis servicios como fotógrafo», detalla.

Poco después, y como todo marchaba muy bien, en 2002 'Apertura' se hace más grande en un nuevo espacio en calle Granada. «Empezamos a tener más alumnos, profesores y un prestigio que hace que venga gente de todos sitios a estudiar. En calle Granada pasamos 15 años maravillosos», destaca.

Tan bien iban las cosas, que en 2017 dan el salto a calle Victoria, a un edificio de tres plantas y 500 metros cuadrados. El nuevo emplazamiento le permite ampliar también las miras: «La idea era hacer algo que habíamos empezado en calle Granada y que me molaba mucho: hacer exposiciones de fotos, charlas, presentaciones de libros... la parte de gestión cultural que a mí me fascina».

Alumnos de 'Apertura' en 2017, durante una práctica al aire libre. / Archivo Míchelo Toro

La llegada del Covid supuso un punto de inflexión. «Ahí me replanteo todo, porque la estructura es muy grande, y hay ‘cero ayudas'; todo a pulmón, mientras el mundo ‘online’ se ha impuesto».

Por este motivo, en 2023 cierra y se toma «unos meses sabáticos», un tiempo en el que aprovecha para irse a la India, a visitar la Fundación Vicente Ferrer. Fui allí donde ideó «una nueva Apertura, volvemos a calle Granada y ahora lo que tenemos es grupos más pequeños, una oferta más comedida; una productora audiovisual y un ‘coworking’ para creativos».

El nuevo enfoque le permite ahora volcarse en sus máster, cursos y talleres; es decir, en la enseñanza, «que es lo que más me gusta». En nuestros días, ‘Apertura’ está considerada entre las diez mejores escuelas de fotografía de España.

Míchelo Toro, en uno de los máster profesionales de fotografía de ‘Apertura’. / Archivo Míchelo Toro

Más de 8.000 alumnos

Como detalla, en estos 30 años han pasado por el centro «más de 8.000 alumnos». «Hay desde aficionados que quieren desarrollar su parte creativa a gente que está buscando desarrollar la fotografía como profesión».

Para él, resulta una satisfacción comprobar que alumnos entre 12 y 16 años, que participaron en programas de verano, regresan años después, con una carrera bajo el brazo, para hacer un máster en la escuela diciendo eso de «es que me metisteis el gusanillo de la foto».

Y como curiosidad, cada vez más extranjeros que eligen Málaga para vivir acuden a ‘Apertura’. «A mí me enriquece tener alumnos y amigos de países con casuísticas totalmente distintas; el que al final nos suene la fotografía como el lenguaje común».

Para Míchelo Toro, la fotografía tiene «una parte artística, creativa y de autoría; también una lúdica y de afición; y un parte comercial y profesional, pero también terapéutica, porque hacer fotos es como un ‘mindfulness’, como una terapia. Al final es una magnífica herramienta con múltiples posibilidades, igual que la escritura».

Por cierto que explica ese regreso a lo analógico que está de moda con este ejemplo: «un IPhone 17 hace unos fotones, pero son irreales, es una hiperrealidad, y la humanidad no es hiperperfecta, somos preciosamente hiperimperfectos». En cuanto a la inteligencia artificial subraya que es «una magnífica herramienta; por ahora, somos nosotros los que decimos lo que tiene que hacer y lo hace muy bien y muy rápido, pero seguimos estando nosotros detrás».

Míchelo Toro, en la subasta solidaria de fotos de 2015, en el Ateneo, a favor de la Fundación Vicente Ferrer. / Archivo Míchelo Toro

La subasta solidaria

Para celebrar los 30 años de ‘Apertura’, y como lleva haciendo cada lustro desde 2010, Míchelo Toro ha organizado una exposición de amigos -algunos exalumnos- del centro de fotografía, que han regalado sus imágenes y que puede verse en el Ateneo de Málaga. Este próximo viernes 28, a las 19.30, tendrá lugar una subasta solidaria de las fotos en el salón de actos del Ateneo, capitaneada por el fotógrafo perchelero, 'martillo de goma' en ristre.

El importe íntegro de lo recaudado irá para sufragar un proyecto de la Fundación Vicente Ferrer en Katmandú (Nepal).

Míchelo Toro lleva 42 años ligado a la fotografía, 30 de ellos al frente de la gran aventura de ‘Apertura’, por todo ello confiesa con una sonrisa en 'gran angular': «Soy feliz».