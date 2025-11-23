Muere un hombre de 44 años atropellado en la calle Rotonda de Suárez de Málaga

Un hombre de 44 años ha muerto durante la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un vehículo en la Rotonda de Suárez, en Málaga capital. Así lo ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso llegó a las 1.15 horas, cuando un testigo alertó al 112 sobre un atropello a un peatón en esta vía malagueña. Según la persona que llamó, la víctima quedó tendida en la acera y presentaba heridas de extrema gravedad tras el impacto.

De inmediato, el centro coordinador activó a la Policía Local, la Policía Nacional y a los equipos de emergencias sanitarias del 061. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales desplazados hasta el lugar, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre en el mismo punto del accidente.