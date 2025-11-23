Comerciantes de Eugenio Gross denuncian el impacto del corte de la calle por las obras del metro de Málaga

La calle Eugenio Gross tiene desde el 12 de noviembre el tráfico cortado por las obras del metro de Málaga, que alargarán la línea 2 hasta el Hospital Civil. Serán 30 meses, si no hay retrasos, con la calle abierta en canal y sin paso de vehículos. Una situación que empieza a preocupar a los vecinos y comerciantes, que ven cómo la falta de tráfico puede afectar a los negocios de la zona.

Este corte, que afecta al tramo entre Martínez Maldonado y Martínez de la Rosa, viene por la segunda fase de la ampliación de la línea 2 del metro hacia el Hospital Civil. En este proyecto está prevista la construcción de tres nuevas estaciones: una en la calle Hilera, otra en la zona de La Trinidad y la última en Blas de Lezo, junto al propio centro hospitalario y pensando en la futura construcción del tercer hospital de Málaga.

Vista de la calle Eugenio Gross. / Álex Zea

Pepe Ramírez, vecino de Eugenio Gross, dice que "Málaga, que de por sí es pequeña, no necesitaba tantos metros ni tantos bloqueos. Me imagino que con el tiempo también afectará a los locales, como pasó en la Carretera de Cádiz, donde incluso hablaban de cerrar".

Ramírez supone que "el ruido será un problema. Lo vamos a pasar mal con el polvo y las molestias, y todavía no han empezado a perforar. Dicen que las obras durarán 30 meses, pero yo creo que tardarán cinco o seis años", apunta.

El vecino de la calle habla acerca de las consecuencias de las obras del metro de Málaga en los establecimientos: "de momento no están tan afectados porque esto aún no está bien liado, pero cuando lo esté, los va a fastidiar bien. Para traer mercancías no van a pasar", finaliza.

Empiezan los cortes en la calle Santa Elena hasta la conexión con Martínez Maldonado y Eugenio Gross / Álex Zea

Los comercios afrontan pérdidas

El gerente de Pinturas Decoval, David Sánchez, dice que "aquí viene gente que llega en coche, la mayoría. Y ahora se tienen que buscar la vida para entrar por las calles laterales, pero todavía no han quitado coches ni han habilitado nada para que puedan acceder. Entonces, claro que afecta. A nosotros no nos va a beneficiar. Yo creo que nada, cero. No sé, igual luego si arreglan la calle y queda un poco mejor, pero lo mismo que antes. No hacía mucha falta el metro".

Sánchez apunta que "normalmente no dan ninguna subvención, cero. Hemos tenido otra tienda en otro barrio y no. Pero ahora los comerciantes están intentando ver si pueden coger un abogado para pedir algo", explica.

El gerente de Pinturas Decoval afirma que la comunicación por parte de las instituciones públicas han sido nulas: "hasta los vecinos, los pobres, muchas personas mayores, salen a tirar la basura y no saben ni dónde, no les han dicho nada. Tienen que llegar hasta el final para poder tirarla. No hay información, nada, cero", anota

Problemas de visibilidad y acceso para los negocios

El dueño de Phonekall, Mohamed Kalloush, afirma: "cuando los coches pasaban era una manera de que nos llegaran los clientes, porque veían el local y paraban para cualquier cosa. Ahora, a lo mejor, esos clientes no van a ver la tienda al pasar y eso va a afectar. De momento, todavía no ha empezado realmente la obra y por eso no estoy notando tanto el efecto, pero cuando empiecen a cerrar la calle no se va a ver nada de la tienda, salvo la gente que está obligada a pasar por aquí para ir a su casa. Eso va a afectar como para un 50% o un 60% de las ventas de la tienda".

La idea del cierre de los establecimientos coge peso entre los comerciantes ante los efectos de la obra del metro de Málaga: "La probabilidad de cerrar es mayor que la de obtener beneficio en el futuro. En tres años tienes que seguir pagando todo, y que los ingresos bajen un 50%, o más, es una pérdida sin asegurar una ganancia posterior, porque a lo mejor después la calle vuelve a ser como era antes. Si has perdido el 50%, después de la obra tendrías que ganar el doble para recuperar lo perdido, y a lo mejor no vas a ganar el doble, sino simplemente lo mismo que antes", analiza.

"Esperemos que la obra nos afecte lo mínimo posible. Creo que el ruido y el polvo será lo que menos nos afecte. La gente no va a preferir pasar por aquí con la obra; va a preferir ir, por otro lado", concluye Mohamed.

Cortes en la calle Santa Elena hasta la conexión con Martínez Maldonado y Eugenio Gross / Álex Zea

Retrasos previstos y afección futura

El oficial de segunda de la obra, Luis García, explica que todo por ahora ha ido todo bien y "pensaba que íbamos a tener más complicaciones con el corte de tráfico. Las desviaciones han funcionado correctamente, por ahora".

El cierre de los carriles ha sido inmediato por parte del Ayuntamiento de Málaga: "pienso que en su momento deberán dejar algún carril, pero ahora mismo todas las construcciones están en marcha y son perforaciones a más de 17 metros de profundidad. Entonces, no es aconsejable permitir el tráfico por las circunstancias y los peligros que puede haber tanto para vehículos como para personas. Una vez que abramos los boquetes, tenemos que vallar todos los lados para los peatones, pero con vehículos y motos no nos arriesgamos, porque cualquier percance podría ser grave", apunta.

El plazo para la realización de la obra es de 30 meses, sin embargo, se puede retrasar a un máximo de cuatro años: "es una avenida grande, con muchísimas canalizaciones de agua, electricidad, gas, fibra óptica. Hay que desviarlo todo, y eso complica el trabajo, así que no se sabe exactamente. Yo creo que se saldrá del plazo, pero no te lo puedo asegurar. Y si se lo preguntas a ellos, no sé qué te dirían, pero supongo que te hablarían con la misma cautela", concluye.

Denuncias y problemas de gestión

Miguel Jiménez, de la plataforma ciudadana Málaga Ha Vesos, habla acerca de la situación general de las obras del metro de Málaga en Eugenio Gross: "la sensación general no es muy optimista. Estamos ante un corte de tres años en Eugenio Gross y otros tres en Blas de Lezo; esa es la previsión. Cuando las obras avancen desde Blas de Lezo hacia Arroyo de los Ángeles, habrá aún más complicaciones porque es una zona con abundancia de agua subterránea. De hecho, hay un pozo en la esquina interior del aparcamiento del Hospital Civil entre Arroyo de los Ángeles y Blas de Lezo. Todo apunta a retrasos y a que esta arteria fundamental del distrito estará cortada más de seis años, así que es normal que los vecinos no estén contentos, y probablemente lo estarán menos dentro de dos años".

La empresa que realiza las reformas no contempló el colocar 'containers' para tirar los escombros y, se encuentran en la propia avenida: "el problema de la basura, vamos a denunciarlo. Además, nuestra asociación realizará una campaña bloque a bloque y se coordinará con las otras dos asociaciones del distrito, ya que la afección urbanística es muy preocupante de cara al futuro. El año que viene está prevista la construcción del macrohospital, lo que generará aún más ruido, más cambios de tráfico y un fenómeno que ya se está viendo en Carranque: casi todos los bloques próximos a la obra del metro presentan grietas actualmente", explica Jiménez.

Jiménez denuncia que "Metro Málaga S.A. es una empresa privada, controlada en un 76% por el fondo francés Natixis. El año pasado recibió 135 millones de euros de dinero público. Para comparar: el nuevo ambulatorio de La Corta cuesta 5,3 millones. Con lo que recibió Metro Málaga en un solo año podrían construirse 25 infraestructuras similares".

La Calle Eugenio Gross cortada por las obras del metro / Manuel Díaz

Impacto en el tráfico y en la movilidad

El participante de la plataforma ciudadana dice que "el tráfico será un problemón. Un hospital regional cuatro veces más grande que el Materno no puede integrarse en esta zona. Ya hoy es casi imposible aparcar por la tarde. Muchos vecinos tardan más de media hora en encontrar sitio o tienen que irse a La Palmilla. Ni el metro ni los futuros aparcamientos previstos serán suficientes, pues no cubrirán ni a la mitad de los trabajadores del macrohospital", apunta.

Jiménez expone que "seguiremos reuniéndonos bloque a bloque con los vecinos. Si es necesario, saldremos a la calle. El barrio va a sufrir en beneficio del conjunto de la ciudad, pero debe ser compensado adecuadamente y no asumir riesgos estructurales innecesarios", concluye.

¿Por dónde pasar como itinerario alternativo?

La principal ruta alternativa recomendada durante las obras del metro de Málaga en Eugenio Gross es a través de la glorieta de Las Chapas y las calles Doctor Escassi y Morales Villarrubia, hasta llegar a la calle Martínez de la Rosa.

A pesar del corte de tráfico en el eje norte-sur que conforman las calles Santa Elena y Eugenio Gross, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga pretenden dejar habilitado, en todo momento y mientras duren las obras, el tráfico en la calle Martínez Maldonado en ambos sentidos.

Las calles perpendiculares a Eugenio Gross, tanto a su derecha como a su izquierda, quedarán convertidas en vías sin salida, salvo para el tráfico permitido de manera exclusiva --residentes y servicios de emergencias--.

Por su parte, las calles General Blake, en sentido norte, y Diego de Vergara, en sentido sur, perpendiculares a Martínez Maldonado, se van a mantener, como hasta ahora, con el tráfico rodado y únicamente se hará un pequeño cambio de sentido en la calle Bailén, entre Séneca y Diego de Vergara, para facilitar la circulación norte-sur y la salida del entorno residencial de Eugenio Gross.