Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína

Ocho personas han sido detenidas en Málaga por la Policía Nacional en una operación antidroga en la que se han intervenido 20 kilos de cocaína y dos armas de fuego. Según ha podido saber La Opinión, entre los arrestados hay un agente de la Policía Local destinado en la Jefatura Centro que ha ingresado en prisión y el hijo de un empresario malagueño. La investigación, llevada a cabo por la Udyco de Torremolinos, culminó hace unas semanas tras muchos meses cercando una supuesta trama de distribución de cocaína vinculada a un conocido clan de la capital.

Las fuentes consultadas coinciden en que los registros domiciliarios arrojaron 20 kilos de cocaína, la mayoría envasada en formato ladrillo, y dos armas de fuego (un subfusil semiautomático y una pistola) y diferente munición. Los investigadores también intervinieron una importante cantidad de dinero en efectivo, varios vehículos, móviles y diferentes útiles que se suelen emplear para la distribución de droga a pequeña escala, como balanzas de precisión.

Fuentes policiales aseguran que los ocho implicados fueron arrestados, según su grado de implicación, por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión. Por su parte, fuentes judiciales indicaron días atrás a este diario que la instrucción se centra por ahora en un delito contra la salud pública y que a lo largo de la misma se determinará si hay más infracciones penales. Estas mismas fuentes añaden que tres de los detenidos, entre ellos el agente municipal, han ingresado en prisión, mientras que los otros cinco han quedado en libertad pero continúan investigados.

La detención del agente municipal de Málaga se conoce apenas dos días después que el arresto de un agente de Marbella por su presunta implicación en el brutal asalto a un empresario chino en la capital. La investigación de la Policía Nacional atribuye al funcionario, a otro exagente del mismo cuerpo y a un tercer implicado el robo con violencia de 4.000 euros a la víctima, a la que asaltaron a punta de pistola en un salón de belleza de Cruz de Humilladero al que había acudido para pelarse. Los tres implicados están en prisión.