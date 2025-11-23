Recoger setas en Málaga: los mejores lugares y las variedades seguras de esta temporada

Las salidas al campo para intentar recolectar setas se han convertido durante estos meses de otoño en uno de los planes favoritos de los amantes de la naturaleza, que ven en esta actividad una oportunidad de disfrutar del ambiente, el aire libre y este delicioso hongo. Una iniciativa que tiene en la provincia de Málaga uno de sus mayores referentes, al considerarse un verdadero paraíso micológico debido a las condiciones de temperatura y de humedad que presenta, que son "ideales".

Así lo ha destacado la propia Academia Gastronómica de Málaga, que ha querido mostrar las recomendaciones necesarias a tener en cuenta para que la recolección sea "segura y responsable", así como para conocer los mejores entornos que recorrer en busca de este alimento.

Tal y como ha asegurado, las setas se encuentran principalmente en bosques de pinos, alcornoques, encinas, pinsapos y castaños, así como en praderas y riberas, ya que cuentan con las condiciones ambientales perfectas para que broten.

Dónde encontrar setas en Málaga: zonas más populares

En la provincia de Málaga, existen unas zonas concretas en las que es más posible encontrar este hongo y recolectarlo, como son la zona de los Montes de Málaga, la Serranía de Ronda o la Sierra de las Nieves.

A estos se suman las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, así como parajes como el arroyo de La Ventilla, en Arriate, o el río Guadiaro, donde la probabilidad de encontrar setas al pasear por sus campos y parajes se multiplica.

Lo mismo ocurre con las localidades de Cortes de la Frontera y Júzcar, que han ganado una gran popularidad por su afición micológica ante la presencia constante de estos hongos, lo que les ha llevado a celebrar talleres, rutas y formaciones sobre el tema.

Variedades de setas comestibles en Málaga

Pero no vale con pasear por el campo y recolectar la primera seta que se encuentre, sino que existe la posibilidad de que se trate de un ejemplar tóxico e, incluso, mortal, por lo que hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones y prevenciones para evitar riesgos.

"Es crucial identificar correctamente las setas que recolectamos", ha recalcado la Academia Gastronómica de Málaga. Por ello, ha elaborado un listado de las especialidades que se pueden encontrar en Málaga y que se pueden comer sin peligro.

Entre ellas se encuentra el 'Boletus aereus', presente junto a robles, encinas, alcornoques, hayas y castaños; la 'Seta de pie azul', conocida por su característico color, que crece en bosques de coníferas y planifolios, como los hayedos; o el 'níscalo', fácil de identificar por su color anaranjado y su textura firme, que se puede encontrar entre pinares.

Además, es común hallar en Málaga la 'Amanita caesarea' o 'yema de huevo', que tiene un gran sombrero naranja, un alto valor culinario y es muy apreciada en el sector; así como el 'Parasol' o 'Macrolepiota procera', de color pardo y con forma de paraguas que se localiza cerca de pinos, encinas, castaños, y en caminos y prados.

El listado se completa con la 'Chantarela' o 'Rebozuelo', con forma de trompeta y color anaranjado, popular en los bosques de robles, encinas y alcornoques, las 'Angulas de monte', muy valoradas y localizadas en zonas de pinares; la 'seta de chopo', una de las más comunes, que se pueden encontrar en tocones y troncos caídos de álamos, olmos o chopos; y la 'Trompeta de los muertos', de pequeño tamaño, color oscuro y forma de trompeta que se localiza en zonas húmedas y sombrías junto a castaños y alcornoques.

Consejos para una recolección segura y sostenible

Para realizar la recolección de la forma más segura y sostenible con el ambiente, es necesario almacenarlas en una cesta de mimbre que permita mantener las setas aireadas y que no se produzca la fermentación, y que las esporas se puedan desprender hacia la tierra y depositarse en el terreno para facilitar el crecimiento de nuevos ejemplares.

Comienza la temporada de setas en Málaga. / La Opinión

Además, para cogerlas del suelo, se recomienda girar las setas suavemente antes de cortarlas o utilizar una navaja para evitar alterar el suelo o la hojarasca de la zona. "Y abstenerse de recoger ejemplares pequeños", ha aconsejado la Academia Gastronómica de Málaga para todos aquellos que decidan echarse a los bosques de Málaga a encontrar este tesoro culinario.