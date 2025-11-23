Casi una treintena de infraestructuras están en zonas de riesgo por inundación

El Observatorio de Sostenibilidad ha publicado el informe ‘Infraestructuras críticas inundables en España', un documento que alerta sobre la vulnerabilidad de servicios esenciales ante episodios de inundaciones. A escala estatal, el estudio identifica 1.194 puntos expuestos, entre ellos 420 residencias de mayores, 1.126 centros escolares, 232 escuelas infantiles y 112 hospitales o centros sanitarios, todos ubicados en áreas susceptibles de inundación.

En la provincia de Málaga, el análisis sitúa 27 infraestructuras críticas dentro de zonas de riesgo, una cifra que destaca por la diversidad y relevancia de los servicios afectados. El Observatorio señala la presencia de cinco residencias de mayores, 21 centros escolares, una escuela infantil y un hospital incluidos en áreas inundables.

El ámbito educativo es el que muestra una mayor concentración de instalaciones expuestas. En la Axarquía, el informe recoge al C.E.I.P. Enrique Ramos Ramos de Algarrobo y al C.E.I.P. El Morche en Torrox. En el Valle del Guadalhorce aparece la Escuela Infantil Arco Iris de Cártama y en la Serranía, el C.P.R. Valle del Guadiaro de Cortes de la Frontera. Según el Observatorio, la elevada presencia de centros educativos en áreas vulnerables evidencia la necesidad de reforzar la prevención en espacios que acogen a miles de estudiantes y trabajadores cada día.

Los vecinos de Campanillas limpian las calles tras la nueva inundación de la barriada / Gregorio Marrero

En la Costa del Sol se suman cuatro centros de Fuengirola —C.E.I.P. Santa Amalia, I.E.S. Santiago Ramón y Cajal, C.E.I.P. Sohail y María Auxiliadora— y varios de Mijas, como el C.E.I.P. El Olmo y el Centro Andaluz de Formación de Industrias del Ocio. En Vélez-Málaga se incluyen el I.E.S. Joaquín Lobato y el C.E.I.P. Antonio Checa Martínez.

La ciudad de Málaga concentra buena parte de estas instalaciones: el C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata, el C.D.P. La Presentación, el C.E.I.P. Francisco Quevedo, los institutos Torre del Prado, Mare Nostrum y Fernando de los Ríos, así como el C.E.I.P. Julio Caro Baroja y el centro Madre Asunción.

Aeropuertos y vías férreas

El informe apunta asimismo a la vulnerabilidad de infraestructuras de transporte. El Aeropuerto de Málaga–Costa del Sol y el Aeródromo de la Axarquía–Leoni Benabu aparecen dentro de la lámina de inundación, junto a puntos estratégicos del ferrocarril como los apartaderos de Cártama, Aljaima y el Apeadero de Guadalhorce.

En materia energética, instalaciones de Antequera, Vélez-Málaga y Sierra de Yeguas se encuentran igualmente en áreas expuestas, mientras que en el ámbito de la seguridad destacan el Parque de Bomberos Zona 2 de Málaga y las comisarías locales de Fuengirola y Vélez-Málaga.

En el resto de la provincia

El Observatorio identifica además riesgos en instalaciones con población dependiente, como varios campings en Jubrique, Marbella, Almayate y Torre del Mar, así como el C.I.S. Evaristo Martín Nieto y residencias de mayores en Málaga capital, Marbella y Rincón de la Victoria.

El estudio advierte también de la exposición de numerosas estaciones depuradoras, entre ellas las de Antequera, Campillos, Estepona, Málaga, Mijas, Pizarra, Torrox y Sierra de Yeguas, infraestructuras clave para evitar vertidos y garantizar la calidad ambiental en episodios de lluvias extremas.

En el apartado sanitario, el Hospital Quirónsalud Málaga aparece dentro de las zonas de riesgo. En el industrial, figuran instalaciones radiactivas y la planta SEVESO de Málaga, cuya peligrosidad asociada hace que una eventual inundación pueda tener consecuencias de mayor alcance.

Un mapa de riesgos

El Observatorio concluye que Málaga presenta una concentración notable de infraestructuras críticas vulnerables, especialmente en los municipios de Málaga, Vélez-Málaga, Mijas y Torrox.

La variedad de servicios afectados —desde aeropuertos y centros educativos hasta depuradoras, hospitales o comisarías— subraya la necesidad de actualizar los planes de emergencia y avanzar en estrategias de adaptación ante fenómenos climáticos cada vez más intensos.

De las 10.197 instalaciones dentro de zonas potencialmente inundables, el 71 % se encuentran catalogadas con peligrosidad «muy grave», un 13 % en grado grave y un 16 % en grado leve.