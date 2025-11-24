Agenda del 25N en Málaga: actos institucionales y marcha contra la violencia machista

Málaga se moviliza este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una jornada dedicada a denunciar la violencia machista que todavía sufren las mujeres y a promover acciones para la erradicación de esta problemática.

Actos institucionales

Para conmemorar este día, se han programado distintos actos en la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno celebrarán el 25 de noviembre, en el Museo de Málaga, un acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante la jornada, se proyectará un vídeo conmemorativo que incluirá testimonios, campañas de sensibilización y mensajes institucionales. Además, se rendirá homenaje a las 36 mujeres asesinadas por violencia machista en el último año —cuatro de ellas en la provincia de Málaga—, según datos del Ministerio de Igualdad.

El acto también contará con la lectura de un manifiesto a cargo de Carmen Martín, presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas Violencia Cero, en representación del Consejo Sectorial de las Mujeres del Ayuntamiento.

Marcha por el 25N

Por la tarde, Málaga volverá a teñirse de morado en la tradicional marcha del 25N contra la violencia machista, convocada por la Plataforma Violencia Cero.

Cartel de la manifestación 25N. / La Opinión

La manifestación partirá desde Plaza de la Merced a las 19:30 horas, bajo el lema: “Movilízate contra las violencias machistas y el negacionismo”, reuniendo a ciudadanos y colectivos en una muestra de rechazo a la violencia de género.

Campaña municipal de sensibilización

El Ayuntamiento de Málaga se suma un año más a la conmemoración del 25 de noviembre, impulsando una campaña de sensibilización y un amplio calendario de actividades durante todo el mes.

Desde el Área de Derechos Sociales se ha relanzado la campaña “Aunque cueste verlo, es violencia de género”, cuyo objetivo es visibilizar todas las formas de violencia machista, especialmente aquellas que pasan desapercibidas en la vida cotidiana, como los celos, el control, la humillación o la manipulación.

Durante todo el mes, se han llevado a cabo talleres de prevención y sensibilización, que incluyen formaciones de defensa personal, uso responsable de redes sociales, identificación de presión en relaciones afectivas y análisis de desigualdades de género.

La información de la campaña y los recursos ante la violencia machista se puede consultar en https://noesnoigualdad.eu/.