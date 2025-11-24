Apertura en domingos y festivos en Málaga por Navidad: estos son los días autorizados para los centros comerciales

Los comercios de Málaga y provincia se empiezan a prepara a la llegada de la Navidad, un periodo en el que los comercios prevén un notable incremento de ventas, especialmente en alimentación, regalos y artículos de decoración. Por eso, estas fechas van acompañadas de una mayor amplitud de los horarios comerciales, acogidos a la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística. Así, los principales centros comerciales de Málaga activarán aperturas extraordinarias en domingos y festivos, una medida que se estrena el 30 de noviembre y se prolongará hasta finalizar la campaña de Navidad 2025.

Durante la campaña de Navidad, los festivos autorizados de apertura en Málaga serán el 30 de noviembre, el 6 y el 8 de diciembre, además de los domingos 14, 21 y 28 de diciembre. Este calendario permitirá a los comercios aprovechar al máximo la afluencia de clientes tanto locales como turistas.

A esta posibilidad se suman otros doce municipios de la provincia que también cuentan con la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística: Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga capital, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga.

El Corte Inglés

Este horario de Navidad permitirá que centros comerciales como El Corte Inglés abra casi todos los días en horario de 10.00 a 22.00 horas. Sólo habrá tres días en los que permanezca cerrado: el 7 de diciembre (abre el 6 y el 8 de diciembre que son festivos); el 25 de diciembre (día de Navidad) y el domingo 4 de diciembre. El resto de los días abrirá independientemente de si es festivo o domingo, con el único matiz de que el 24 y 31 de diciembre abrirá hasta las 20.00 horas, para facilitar a los trabajadores que celebren la Nochebuena y Fin de Año.

Plaza Mayor, Los Patios y Vialia

El centro comercial Plaza Mayor abrirá los festivos previstos desde el 30 de noviembre, cerrando sólo el 7 de diciembre (domingo), el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero.

El centro comercial de Los Patios tiene prevista la apertura los días señalados para el resto, así como el 5 de enero, y el 12 de enero, pero éste ya dentro del calendario de Rebajas de invierno. Algo parecido ocurre con Vialia, que mantiene su horario de lunes a sábado de 10.00 a 22.00 horas, al igual que en los festivos previstos, mientras que la restauración cierra a medianoche.

Mercadona y Carrefour

La cadena de supermercados Mercadona mantiene su habitual política de no abrir los festivos, de modo que permanecerá cerrado el 6 y el 8 de diciembre, aunque sí abrirá el domingo de 09.00 a 21.30 horas. Además, abrirá el 24 y 31 diciembre con horario reducido. Los supermercados Carrefour abrirán de lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas; el mismo horario que el previsto para los domingos y festivos. En el caso de los hipermercados, abren de 9.00 a 22.00 horas de lunes a sábado, mientras que domingos y festivos lo harán de 10.00 a 22.00 horas.