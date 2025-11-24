Así será la Gala Estrella Michelin 2026 en Málaga: cuándo es, dónde se celebra y claves del evento

Málaga ultima detalles para convertirse este martes 25 de noviembre en el gran escenario de los llamados ‘Óscars de la gastronomía española’. La ciudad acoge la esperada Gala Estrella Michelin 2026, donde se presentará oficialmente la nueva Guía Michelin España & Portugal 2026.

La capital malagueña toma el relevo de Murcia, anfitriona en 2025, y consolida su posición como uno de los epicentros culinarios más relevantes del sur de Europa.

El evento tendrá lugar en SOHRLIN Andalucía, el innovador espacio impulsado por Antonio Banderas y Domingo Merín. Hasta allí acudirán 300 chefs de España y Portugal y un total de 700 invitados.

La gala comenzará a las 18:30 horas, estará presentada por Jesús Vázquez y contará con la presencia de la malagueña Masi Rodríguez en la alfombra roja.

Qué esperar de la Gala Estrella Michelin Málaga 2026

Durante la ceremonia se revelarán los restaurantes que este año obtendrán una, dos o tres Estrellas Michelin, uno de los momentos más esperados por el sector gastronómico.

Actualmente, la provincia cuenta con nueve restaurantes y un total de once Estrellas Michelin, una cifra que coloca a Málaga entre las provincias más brillantes de la gastronomía nacional.

El año pasado, Blossom fue el restaurante de Málaga que se hizo con la Estrella Michelin 2025. La creación del chef Emi Schubert que ahora puede degustarse en el Palacio de la Aduana, en una de las últimas plantas del Museo de Málaga.

En la capital encontramos también al restaurante de José Carlos García y Kaleja - de Dani Carnero- todos con una estrella. En Marbella destacan Skina, con dos estrellas, y los restaurantes Messina, Nintai y Back, cada uno con una estrella.

También en la provincia, Bardal, en Ronda, cuenta con dos estrellas. En Málaga capital se encuentran Finalmente, en Fuengirola, el restaurante Sollo completa la lista con una estrella Michelin.

Dónde ver la Gala Estrella Michelin 2026

La Gala Michelin 2026 se retransmitirá en directo por YouTube y a través de las plataformas oficiales de Michelin, para que aficionados y profesionales puedan seguir el anuncio de los nuevos galardones.

Cómo se eligen las Estrellas

La concesión de las estrellas Michelin queda en manos de los célebres inspectores anónimos de la guía, profesionales a tiempo completo cuyo trabajo consiste en visitar restaurantes y evaluar sus propuestas gastronómicas.

Tras cada visita, los inspectores aplican cinco criterios universales, válidos para cualquier restaurante del mundo: la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, la destreza técnica, la personalidad del chef y la constancia en los resultados. Esta última exige que el mismo menú sea probado en varias ocasiones y por distintos inspectores, garantizando así una valoración objetiva y coherente.

Cuando todos los expertos han realizado sus visitas, se reúnen para contrastar impresiones y, de forma conjunta, decidir si el establecimiento merece o no una estrella Michelin.