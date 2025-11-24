La cafetería de sabores WAW Café, impulsada por dos emprendedores de Málaga, ya tiene fecha de apertura

Dos jóvenes emprendedores de Málaga han decidido montar una cafetería inspirada en las tendencias de Asia que ofrecerá una carta de cafés que va desde los clásicos —caramel macchiato, mocha, white mocha— hasta creaciones más atrevidas de sabores únicos como pistacho, kinder bueno, turrón o ferrero. El nuevo negocio, que ya hizo una primera presentación este pasado verano, se llama WAW Café y abrirá este próximo 11 de diciembre por la tarde. Su objetivo, según afirman sus creadores (los malagueños Iván Marmolejo y José Rojas) es "revolucionar el consumo de café" con "ideas nuevas, cafés inesperados y sabores que sorprendan". Como propuesta estrella ofertarán también el "café de la semana", una edición limitada que cambia cada siete días y que sólo puede probarse durante ese periodo.

Durante el día de su apertura de WAW se darán 100 cafés gratis a los primeros asistentes. El establecimiento está situado en la calle Esperanto, 17.

Marmolejo y Rojas, que cursan el grado de emprendimiento Leinn en el PTA de Málaga, afirman que detrás del proyecto hay "insistencia, creatividad y muchísimas horas de trabajo". Ambos venían de probar decenas de ideas de negocio —muchas sin éxito, otras con resultados inesperados— hasta que una de ellas, Plash, unas cucharillas comestibles para el café, acabó en una venta exitosa. Con ese dinero decidieron invertir en un viaje a Asia, dentro del programa de Leinn, para buscar nuevas tendencias y entender por qué allí el mercado cafetero seguía creciendo pese a la saturación.

Experiencia en Asya y emprendimiento

La respuesta, relatan, la encontraron en los cafés de sabores, ya que en Asia conocieron franquicias de cafeterías con cartas "interminables" que cada día ofrecían combinaciones nuevas. Ellos, como cualquier clientes, iban cada mañana a probar una distinta. Ese concepto les animó a intentarlo en Málaga. "Si esto funciona allí porque el café está saturado, ¿por qué no traerlo aquí?", se preguntaron

De vuelta a España, documentaron cada paso del camino en redes sociales, mostrando sin filtros el proceso de dos jóvenes sin recursos intentando montar un negocio real. "La serie en redes se convirtió en una especie de reality emprendedor: bancos rechazando su financiación por ser jóvenes y sin avales, problemas burocráticos, presupuestos imposibles, cambios de local… Todo grabado. La serie acumula ya millones de visitas y más de 20.000 seguidores esperando la apertura", aseguran Marmolejo y Rojas.

Ahora, WAW Café está ya listo para su apertura el próximo 11 de diciembre. Además de la carta de cafés, el local contará con una selección de bocadillos de masa madre, y una carta de dulces que, según los funadores de WAW, "buscan provocar exactamente lo que promete el nombre de la marca (un guau)". eros asistentes podrán disfrutar de cualquier café de sabores de forma totalmente gratuita.

Posible expansión por franquicias

Con este proyecto, los fundadores quieren demostrar algo más grande que un producto innovador. "Venimos de familias trabajadoras, no teníamos dinero, no teníamos ni idea de cómo montarlo. Solo ganas de construir algo propio. Ojalá WAW Café inspire a otros jóvenes a creer que también pueden hacerlo", comentan.

Los fundadores de WAW Café, en los preparativos del local, situado en la calle Esperanto de Málaga capital. / L. O.

WAW Café abre con miras a convertir este primer local en la base para una posible expansión por franquicias y seguir impulsando un modelo de cafetería centrado en "la creatividad, el sabor y la comunidad.