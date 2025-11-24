Canitas inaugura en Málaga una nueva clínica veterinaria de atención integral: estos son sus servicios

La compañía andaluza Canitas abre este miércoles 26 de noviembre su nueva clínica veterinaria en el centro comercial Carrefour Alameda de Málaga capital. Con esta apertura, la compañía amplía su red hasta 28 centros en toda España, diez de ellos en Andalucía. Hasta la fecha, ya supera los 50.000 socios.

Canitas afirma que el nuevo espacio nace con el objetivo de acercar la atención veterinaria "integral y universal" a las familias con animales de compañía," dando respuesta a una demanda en constante crecimiento".

En plena fase de expansión, Canitas cuenta con clínicas en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia y más de 150 veterinarios especialistas.

"El compromiso y la pasión son lo que mueve a nuestros profesionales. Queremos elevar a la mascota al mismo nivel que los humanos, para quienes la sanidad universal y la seguridad social son sinónimo de bienestar", explica el fundador de Canitas, Eladio Álvarez.

Por una cuota mensual, la clínica ofrece un abanico de servicios que incluye revisiones completas, radiografías, limpiezas bucales, vacunas obligatorias y no obligatorias, medicamentos o tratamientos.

Inteligencia artificial al servicio de la salud animal

Canitas, creada en 2012 en Sevilla, incorpora la inteligencia artificial de la compañía QVET, una tecnología que reduce la carga administrativa de los equipos veterinarios y les permite dedicar más tiempo a la atención de las mascotas. Entre otras ventajas, facilita el acceso a la historia clínica del animal.

"La inteligencia artificial no sustituye al veterinario: lo acompaña, lo potencia y le ayuda a ser mejor cada día", señala la jefa técnica del equipo veterinario de Canitas, Inés Varela.

La clínica Canitas situada en el Carreofur Almeda de Málaga capital. / L. O.

Sobre Canitas

Canitas ofrece en España un servicio de suscripción que incluye todos los servicios veterinarios —medicina preventiva (canina, felina y exótica), especialidades, tratamientos, vacunas, radiografías, limpiezas bucales, entre otros—.