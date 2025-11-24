La Diputación de Málaga realiza más de 2.800 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año

La Diputación de Málaga ha realizado en lo que va de año más de 2.800 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas en la provincia. En concreto, han sido 1.519 atenciones psicológicas, 883 atenciones sociales y 452 atenciones jurídicas. Además, hay 22 móviles de seguridad activos que llevan consigo mujeres amenazadas, y se han otorgado 39 ayudas por un total de 104.300 euros dentro del programa económico para víctimas de violencia de género.

«Para seguir ayudando a las víctimas, organizar actividades de prevención y toma de conciencia, y para colaborar con las asociaciones de mujeres de la provincia, la Diputación destinará un millón de euros en 2026, tal y como anunciamos hace dos semanas durante la presentación del presupuesto», ha recordado la diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, quien ha tenido un recuerdo para las 39 mujeres asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas, cinco de ellas en Málaga.

«Todas ellas, y el resto de víctimas, tanto de la violencia más extrema como de la más invisible, son las que nos impulsan a trabajar a diario poniendo en marcha políticas y acciones reales y efectivas», ha expresado Vergara, que ha añadido que «el apoyo a las víctimas nos parece fundamental, pero también lo es la prevención, y por eso desde la Diputación hemos organizado 130 talleres, encuentros y actividades destinados a crear conciencia, formar en igualdad y prevenir situaciones de riesgo con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer».

Prácticamente todos los municipios malagueños se han sumado a esta iniciativa y han solicitado alguna de las actividades ofertadas por la Diputación para llevarla a centros educativos, casas de la cultura, centros municipales y espacios comunitarios.

Veinte puntos violeta

Entre enero y octubre se han colocado una veintena de puntos violeta en las fiestas y ferias de municipios menores de 20.000 habitantes. Con la copla como vehículo, se han programado una treintena de espectáculos protagonizados por las cantantes Alba LaMerced, Macarena Albarracín y Rocío Alba. También se ha impartido una decena de talleres de creatividad teatral y mejora de autoestima.

En cuanto a las actividades dirigidas a jóvenes, los alumnos de Secundaria y Bachillerato de diferentes municipios de la provincia han aprendido sobre masculinidades diversas, amor tóxico, diversidad afectivo sexual y ciberviolencia con los talleres ‘Borja en el espejo’, y sobre la mujer y la igualdad en la historia de la música con la actividad ‘Rock and Colors’. Igualmente, se han puesto en marcha cinco talleres de promoción de la igualdad y erradicación de la violencia entre los jóvenes.

También se ha asesorado a los ayuntamientos de Casabermeja, Cuevas Bajas y Villanueva de la Concepción para la elaboración de planes y medidas de igualdad a implantar en sus municipios.

Y destaca también la obra de teatro ‘Simulacrapp’, que estrenó la compañía de Alessandra García el pasado 12 de noviembre en el Auditorio Edgar Neville y que combinó artes escénicas y reflexión crítica para visibilizar las dinámicas de control, manipulación y violencia que pueden darse a través de las tecnologías y las redes sociales. n