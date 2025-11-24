La EMT invertirá 65 millones de euros hasta 2029 para renovar su flota de autobuses de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), continúa con el proceso iniciado los últimos años para la renovación de la flota de la EMT hacia vehículos sostenibles y menos contaminantes. Así, el consejo de esta empresa municipal tiene previsto aprobar el próximo miércoles, 26 de noviembre, las cuentas para el próximo año, entre las que se incluyen, entre otras partidas, inversiones por valor de 10,5 millones de euros, de los que 5,7 se destinarán a la compra de 12 nuevos autobuses híbridos articulados de 18 metros. Así, con las inversiones previstas para el próximo año, el Plan Cuatrienal de la EMT hasta el próximo 2029 contempla una inversión de 65,32 millones de euros para la compra de 131 autobuses.

La adquisición de estos vehículos se enmarca en un plan de renovación iniciado este año y que continuará hasta 2034, año en el que se alcanzarán las 299 unidades nuevas (70 autobuses eléctricos de 18 metros, 71 híbridos de 18 metros, 99 eléctricos de 12 metros, 30 híbridos de 12 metros, 19 midis eléctricos y 10 minis eléctricos) y los 173.100.000 euros de inversión.

El total de inversiones de la EMT para 2026 asciende a 21,4 millones de euros que se destinan, además de a la compra de nuevos buses, al abono de la cantidad correspondiente a la EMT para atender a la financiación europea (1.000.000 euros) y a la ejecución de obras para instalar un nuevo sistema de lavado y surtidores en las instalaciones de la EMT en Los Prados (3.800.000 euros).

Por otra parte, casi 11 millones se consignan a sufragar la parte proporcional de las inversiones realizadas en 2025 como son la compra de 17 autobuses (12 híbridos articulados de 18 metros -5.700.000 euros- y cinco midis eléctricos -2.700.000 euros-), a la nueva aplicación de gestión que ha implementado la EMT (850.000 euros), a la compra de un camión remolque, depósito de combustible y enfriadora (622.000 euros) y a la adquisición de 7 cargadores eléctricos (1.075.823 euros).

La EMT ha incorporado en los últimos años un total de 93 nuevos autobuses sostenibles (34 eléctricos y 59 híbridos). El pasado viernes se pusieron en funcionamiento los primeros 10 híbridos articulados que se han adquirido, de un total de 22. Los 12 restantes, se pondrán en servicio en las próximas semanas. Por su parte, en 2026 se espera que lleguen otros 12 del mismo tipo.

Presupuesto Smassa

Por su parte, el consejo de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), que tendrá lugar el miércoles, también aprobará su presupuesto para el próximo año. En este sentido, se prevén inversiones por un total de 3,6 millones de euros.

Entre las inversiones de Smassa destacan los 300.000 euros para continuar avanzando en los proyectos de aparcamientos disuasorios previstos en la ciudad (Arroyo Totalán y entorno Martín Carpena), en el marco del compromiso municipal por la mejora de la movilidad metropolitana; y los 600.000 euros para el inicio de la obra del aparcamiento en superficie proyectado en los Baños del Carmen.

Además, se destinan 816.000 euros para continuar con las obras de mejora en los aparcamientos municipales; 300.000 euros para el inicio de las actuaciones de mejora del depósito de vehículos; y 100.000 euros para el proyecto de integración urbana de un espacio existente junto al depósito de la grúa, ubicado en La Princesa, para ampliar esta instalación municipal.