El enorme parque de Málaga que nació como una antigua mina de yeso: repleto de ardillas, erizos y camaleones con miradores al mar

Una antigua mina de yeso convertida en uno de los pulmones verdes más grandes y hermosos de la capital de Málaga. Así es el parque situado junto a los barrios residenciales Cerrado de Calderón, Parque Clavero y Morlaco que cuenta con más de 160.000 metros cuadrados de extensión compuestos por senderos, toda clase de infraestructuras de ocio y esparcimiento, e impresionantes miradores con vistas al mar.

Este enclave situado en la ciudad de Málaga es el parque forestal El Morlaco, un entorno natural con su parte inferior muy cerca del mar y del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, lo que permite que sus visitantes puedan disfrutar del mar y la montaña en un único lugar.

Historia del Parque Forestal El Morlaco: de mina a pulmón verde de Málaga

A pesar del aspecto que presenta en la actualidad este parque, en sus orígenes fue una antigua mina de yeso que se explotó desde el siglo XVIII hasta el XX y que tenía dos lagos subterráneos.

El parque forestal de Málaga El Morlaco, un enclave natural repleto de ardillas, erizos y camaleones con miradores al mar / Ayuntamiento de Málaga

Además, este entorno contaba con una extensa red de galerías que eran usadas como refugio durante la Guerra Civil, unas galerías que se mantienen a día de hoy.

Un entorno natural único junto al mar: flora, fauna y biodiversidad del parque

Fue en los años 50 cuando se decidió replantear el lugar y crear este parque forestal que tiene una amplia red de caminos forestales perfectos para recorrer en familia o para disfrutar de toda clase de actividades al aire libre como senderismo o ciclismo. A estos se suman sus equipamientos para toda clase de actividades de ocio y recreo, así como su parque infantil para todas las edades.

De ese modo, este enclave dispone de tres entradas y dos miradores, el Este y el Sur, con las mejores vistas del puerto, la costa de Málaga y el Paseo Marítimo de Pablo Ruiz Picasso. Además, cuenta con dos parques caninos, uno para cachorros y perros de hasta 10 kilos, y otro para el resto.

Senderos, miradores y actividades al aire libre para disfrutar en familia

Todo ello lo convierte en un verdadero refugio verde en medio de la ciudad repleto de bosques de pinos, cipreses y eucaliptos en los que, además, se puede encontrar toda clase de fauna como aves, camaleones, erizos y ardillas que se alimentan de los piñones y frutos que anidan en la vegetación del parque.

Un enclave repleto de naturaleza y vida que se puede visitar durante toda la semana de 8.00 a 20.00 horas en su horario de invierno.