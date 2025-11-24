El grupo desmantelado en Málaga con 20 kilos de cocaína daba salida a la droga en Torremolinos y Benalmádena

La investigación de la Policía Nacional que ha permitido intervenir en Málaga 20 kilos de cocaína ha revelado que los detenidos, entre ellos un policía local de la capital y varios miembros de un conocido clan de El Palo, se dedicaban presuntamente a distribuir la droga en los municipios de Torremolinos y Benalmádena. Precisamente, los agentes del Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de estos municipios son los que detectaron la presencia de algunos cabecillas de un grupo criminal suministrando partidas de cocaína a traficantes locales de estas localidades costeras.

Entre los nueve arrestados, uno más que los adelantados este pasado domingo por La Opinión, la Policía Nacional destaca la presencia de personas con un amplio historial delictivo. Los investigadores atribuyen a los detenidos los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron hace unos días a este diario que la instrucción parte de un delito contra la salud pública y que a lo largo de la misma se verá si se añaden nuevas infracciones penales. Cuatro de los investigados, incluido el agente, han ingresado en prisión.

Imagen del fusil de asalto intervenido. / L.O.

Las pesquisas, iniciadas el pasado mes de junio, permitieron identificar a los implicados, centrar los domicilios y vehículos que utilizaban y averiguar el rol que desempeñaban cada uno de ellos. Los investigadores también localizaron los principales puntos de partida de la droga, en los barrios de Churriana y El Palo. En este último destacaban dos fincas situadas frente a la playa, ambas controladas por uno de los clanes.

Un laberinto frente a la playa

La Policía ha explicado sumaban una superficie de 1.600 metros cuadrados y que las numerosas ampliaciones anexas e ilegales convertían a este lugar en un "auténtico laberinto. Para llevar a cabo los registros, los agentes tuvieron que escalar el muro perimetral y acceder por una ventana para evitar que el principal investigado se deshiciese de la droga o huyera.

En total, los agentes llevaron a cabo cuatro registros en la capital que arrojaron los 20 kilos de cocaína, la mayoría en formato ladrillo, 128 gramos de hachís, fármacos, más de 37.000 euros en metálico, cuatro vehículos y varias armas, entre las que destaca un fusil AR-15, una pistola simulada, munición y una arma blanca prohibida.