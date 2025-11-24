La Navidad en Málaga se prueba en la calle Larios

El villancico 'Todo es posible en Navidad', de David Bisbal, ha sido el encargado de estrenar -en pruebas- las luces de Navidad de la calle Larios. Esta mañana del lunes, los operarios de Ximénez Group se han encargado de hacer las pruebas de luces y sonido en la calle, poniendo fragmentos de este conocido villancico de Bisbal, así como de otros villancicos que formarán parte de la banda sonora de la Navidad de este año 2025 en Málaga.

¿Cuándo se encienden las luces?

Los trabajos buscan asegurar el buen funcionamiento del sistema de cara a la inauguración de las luces el próximo viernes a las 18.30 horas, con el encendido previsto por el centro de artes escénicas Sohrlin Andalucía, que está preparando una puesta en escena creada especialmente como parte del espectáculo 'Imagine' de Merlín Producciones. Posteriormente se realizará al tradicional encendido navideño de las luces de Málaga, a cargo de los protagonistas de 'Imagine'.

Una vez que el elenco de artistas de 'Imagine' pulsen el botón del encendido sonarán las siguientes piezas musicales: 'Imagine será tu voz' (Merlín Producciones y Sohrlin Andalucía), 'Sinfonía de los Juguetes' (L. Mozart) y 'Los Peces en el Río' (David Bisbal).

¿Cómo son las luces de la calle Larios?

Las luces ocupan los más de 300 metros de Larios, para lo que se emplean unas 350.000 luces led, repartidas en 16 estrellas o rosetones de 5 metros (que representan el misterio de la Natividad), sujetadas por 32 columnas laterales decoradas, y 32 estelas o ráfagas, que como es habitual, 'bailarán' al ritmo de la música.

Desde el 28 de noviembre, las luces permanecerán instaladas hasta el 5 de enero y habrá tres pases diarios (a las 18.30, a las 20.30 y a las 22.00 horas), excepto los días 24 de diciembre y 31 de enero, días en los que las luces estarán encendidas pero sin música.

Como cada año, posteriormente al encendido habrá un concierto navideño, organizado por la cadena Cope Málaga, que en esta ocasión será a cargo del coro de góspel Verso Libre.

Luces en los distritos de Málaga

A esta iluminación se unirán el alumbrado y la decoración navideña que despliegan los distritos de Málaga en las distintas barriadas, que suman en torno a 500 calles. En total, la decoración incluirá 20.490 guirnaldas, 207 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 130 motivos agrupados, además de 4 fachadas iluminadas y 36 figuras de suelo. También se instalarán 86 árboles naturales pequeños, 66 medianos y 1 de gran tamaño, además de otros 21 árboles en plazas y avenidas; y 4 pinos y estructuras tridimensionales, junto con 6 letreros luminosos.