Málaga marca ritmo récord de creación de empresas en este 2025: ¿qué sectores están creando más negocios?

El ritmo de creación de empresas en Málaga registra en este 2025, a la altura del mes de octubre, sus mejores cifras de siempre con un total de 6.636 sociedades mercantiles constituidas, lo que supone un 6,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), cuya serie histórica arranca en el año 2001, han sido publicados este lunes.

El año 2024 registró en su conjunto, a cierre de año, un total de 7.105 nuevas firmas constituidas en Málaga, lo que ya supuso entonces la cifra más alta desde 2004 (cuando comenzaba la época de bonanza económica de inicios de este siglo). Las cifras, en este 2025, de momento, siguen al alza y apuntarían por ahora a un nuevo récord histórico, evidenciando el buen momento de la economía provincial.

Las inmobiliarias, el negocio que más se crea en Málaga

Según los datos del IECA, los negocios de gestión e intermediación inmobiliaria siguen apareciendo, en concreto, como el segmento más destacado en lo que llevamos de 2025 en cuanto a creación de empresas (han sido 1.280), seguidas de las de construcción de edificios (628) y de construcción especializada (261), para un total de 889 en el sector. Cabe mencionar que en el apartado de las inmobiliarias, Málaga genera más de la mitad de todas las que se constituyen en Andalucía.

El tercer puesto es para las sociedades dedicadas al comercio al por mayor y al por menor (464 en el primer caso y 418 en el segundo, lo que suma un total 880). Otra rama muy significativa es la de servicios de comidas y bebidas, que suma 661 constituciones de nuevas empresas, mientras que los servicios financieros suman otras 283, las gestorías 250 altas y el segmento de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática con 203 más, por citar otras áreas relevantes.

Una imagen de la calle Granada, en el Centro Histórico de Málaga capital. / L. O.

Málaga es además de nuevo este año, como es habitual, la provincia a la cabeza de Andalucía en cuanto a creación de sociedades mercantiles, con un 37,7% de las casi 17.600 que se han creado en la comunidad hasta el mes de septiembre.

El capital desembolsado en la creación de estas nuevas sociedades malagueñas en los diez meses de año ha sido de 245,9 millones de euros, un importe que refleja que el tejido creado en la provincia de Málaga sigue siendo, fundamentalmente, de negocios de pequeña dimensión (la media es de 38.900 euros de capital por sociedad).

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) viene valorando de forma muy positiva la marcha de la economía malagueña aunque siempre destaca que uno de los retos pendientes es que las empresas, en general, crezcan en dimensión (el 90% del tejido empresarial son pymes y micropymes).

Más empresas creadas en Málaga que disueltas

Por otro lado, la cifra de creación de empresas en este 2025 continúa mostrando un volumen muy superior al de empresas disueltas, lo que certifica que el saldo empresarial de la provincia continúa claramente aumentando: así, frente a las 4.861 constituciones acumuladas en el año sólo ha habido 1.155 disoluciones. Por decirlo gráficamente, por cada cuatro empresas que se crean en Málaga, tan solo se destruye una.

En 2024, el número de compañías que echaron el cierre (unas 1.400 en todo el ejercicio) también fue muy inferior al de empresas creadas (7.105).

Los servicios, el gran motor empresarial de Málaga

Al margen de las estadísticas de creación de mercantiles en Málaga, hay otras cifras que también reflejan la actual pujanza de la provincia y sus diferentes pesos sectoriales. Así, según el volumen de empresas de la provincia dadas de alta en la Seguridad Social, el sector servicios es el gran motor del crecimiento de la economía de Málaga, al concentrar el 80% de (47.289 de las 59.400 que hay en la actualidad). El sector de la construcción cuenta con 6.986 compañías. La industria aporta cerca de 2.600 empresas y el sector agrario 2.530, completando el mapa empresarial de Málaga.