Nereo presenta un embarcadero de madera que evitaría trasladar los astilleros

Los Astilleros Nereo de Pedregalejo han enviado a Puertos del Estado una propuesta técnica como alternativa a los previstos 30 metros de paseo marítimo que implicarían demoler las instalaciones actuales y trasladarlas de sitio.

Se trata del anteproyecto de un embarcadero de madera con 10 puntos de desembarque, presupuestado en 293.000 euros, que correría a cargo de los astilleros, «para crear una ruta por mar desde el Centro a Pedregalejo y que sirva también de justicia social para los chiringuitos, y puedan usarlo para sus empresas», explicó a La Opinión Alfonso Sánchez-Guitard, de Astilleros Nereo.

El anteproyecto ha sido realizado por dos profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Portada del anteproyecto de la Universidad Politécnica para Astilleros Nereo. / La Opinión

Consiste en un pantalán o pequeño embarcadero, pilotado con madera de eucalipto tratada de forma artesanal en los astilleros, que estaría adecuado al paso de los peatones, para conectar la playa de Pedregalejo con los Baños del Carmen.

En concreto, la plataforma de paseo tendría 50 metros de largo por 5 de ancho, mientras que el pequeño muelle o pantalán mediría otros 50 de largo por 3 de ancho, y se prolongaría mar adentro.

Para los autores del anteproyecto, con esta propuesta se solucionaba la conexión Pedregalejo-Baños del Carmen sin necesidad de derribar Nereo; se favorecía la integración paisajística y el disfrute ciudadano del frente marítimo, y se ofrecería un nuevo equipamiento para la actividad náutica y la de los propios astilleros.

Alberto Camarero, uno de los dos profesores de la Politécnica de Madrid que ha realizado el anteproyecto, explicó a este diario que parte del trabajo de grado de un alumno para el Máster de Negocio Marítimo Portuario que dirige.

La idea, recalca, es aprovechar este espacio para que los barcos del astillero estén «en el agua y la madera se hinche; pero también para fomentar la posibilidad de unos barcos-taxi desde la ciudad».

Imagen del muelle al completo, diseñado por la Universidad Politécnica para Astilleros Nereo. / La Opinión

Sin incidencia en el entorno

El profesor Alberto Camarero estima que la estructura, que en el trabajo cuenta con sendos estudios sobre las corrientes, los oleajes y el clima marítimo, no tendría incidencia en el entorno, donde se encuentra -frente a los Baños del Carmen- una zona protegida de arrecifes. «En principio no tendría afección, porque estamos hablando de un pequeño pantalán de pilotaje, no es un dique», precisó.

A este respecto, el embarcadero también respetaría la polémica tubería de Emasa que, desde hace unos 20 años, ha dejado sin salida los barcos de los astilleros Nereo.

Con respecto a la madera de eucalipto, que se emplearía tanto para los pilares como para las vigas y losas del muelle, el profesor destacó que se trata de un tipo de madera «buena, resistente y local que bien tratada puede durar mucho tiempo».

Detalle del muelle con pilares de Astilleros Nereo, la propuesta de la Universidad Politécnica de Madrid. / La Opinión

La financiación

Alfonso Sánchez-Guitard estimó que el proyecto debería correr a cargo de Emasa, «porque nos ha dejado 20 años sin varadero», pero subrayó que la financiación no es un problema porque cada vez tenemos a más gente que quiere sumarse».

Para Alfonso Sánchez-Guitard, la protección que a Nereo le ofrece desde 2017 el Ministerio de Cultura, al incluirlo en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, se traduce en que «no se pueda mover» de sitio a causa del paseo marítimo.

«El astillero es patrimonio histórico industrial de España y forma parte de un paisaje cultural de todo el entorno. La obligación de los poderes públicos es ponerlo en valor, respetarlo y salvaguardarlo. Nosotros hemos hecho nuestra parte y ahora falta que la administración nos permita llevarlo a cabo», argumentó.