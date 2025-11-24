El PP de Málaga recalca que “no cabe equidistancia ni contradicciones” ante la violencia machista

Al sumarse a los mensajes que preceden a la celebración este 25 de noviembre del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el PP de Málaga recalcó que ante la violencia machista “no cabe equidistancia ni contradicciones”. “Tan dañino es el negacionismo como coger la pancarta y luego legislar a la contra o contratar dispositivos antimaltrato low cost”, aseguró su presidenta provincial, Patricia Navarro.

Así lo expuso Navarro junto a la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, inclusión Social e Igualdad de los populares malagueños, Lucía Yeves, durante la celebración del tradicional acto de la formación con motivo del 25N.

Además, Navarro no perdió de vista que "Andalucía suma este año 12 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, cinco de ellas en la provincia de Málaga".

La presidenta del PP endureció su mensaje cuando criticó a "quienes proclaman una cosa y se dan golpes de pecho pero luego perjudican a las mujeres con su gestión en los despachos". “El PP siempre estará del lado de las víctimas y trabajando para gestionar con eficacia, con seriedad y con determinación los recursos para luchar contra la violencia de género; practicamos la igualdad con hechos, con realidades, sin estridencias ni fuegos de artificio”, salió a precisar a la vez que reivindicaba "la implicación y el trabajo de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en la lucha contra esta lacra".

Igualmente, valoró que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno destinará el próximo año un 7% más de presupuesto para la lucha contra la violencia de género y sexual hasta alcanzar los 53 millones de euros, un 25% más que en 2018.

Por último, Navarro ha resaltado que este martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “por fin habrá en la provincia de Málaga unidad institucional frente a la violencia de género”. Así, ha explicado que si bien hasta ahora cada institución organizaba su propio acto, "tanto la Subdelegación del Gobierno, como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga participarán en un único encuentro". La también delegada de la Junta lo afirmó destacando el “importante papel de las administraciones para concienciar, dar visibilidad y combatir la violencia machista".

Reconocimientos

La formación de centro-derecha ha reconocido este lunes la labor del Colegio de Farmacéuticos, del médico de familia Leovigildo Ginel y del Ayuntamiento de Torremolinos en su lucha contra la violencia machista. Las distinciones entregadas por el PP de Málaga han sido diseñadas y elaboradas por el artista Jesús Coronil, natural de Ubrique y afincado en Manilva.