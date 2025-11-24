El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles

Existe un pueblo en Málaga al que hay que acudir sí o sí esta Navidad para disfrutar de su decoración navideña, sus mercadillos artesanales y sus belenes, que convierten este pueblo blanco en parada imprescindible durante estas jornadas festivas.

Se trata de Mijas, considerado uno de los municipios más bonitos de toda Málaga gracias a su fisionomía típica de la época árabe, con calles serpenteantes y casas blancas que contrastan con el verde de la sierra sobre la que se extiende como si de un balcón natural se tratase.

Un paraje de belleza única que se convierte en la mejor postal navideña gracias a las actividades e iniciativas que se llevan a cabo durante estas fiestas en el municipio y la decoración navideña que la caracteriza, con luces, árboles y guirnaldas por todas sus calles.

Mercadillo navideño de Mijas: fechas y horarios

Y uno de sus grandes reclamos es su mercadillo navideño que, por tercer año consecutivo, se ubicará en la plaza de la Constitución del pueblo y contará con nueve cabañas con todo tipo de productos, tanto de artesanía como de gastronomía y de todo tipo de comercios locales. A esto se suman otros dos puestos regentados por las organizaciones solidarias Piache y AFA Mijas.

Este mercadillo abrirá sus puertas el día 28 de noviembre y mantendrá su actividad hasta el 5 de enero en horario de 11.00 a 19.00 horas.

Una medida con la que el Ayuntamiento de Mijas espera convertir la localidad en un "rincón muy especial" en plena Navidad que incentive el turismo, propicie las compras y ponga en valor el trabajo de sus artesanos y comerciantes.

Así, los visitantes podrán disfrutar en su visita a la localidad no solo de las impresionantes vistas de la costa y la sierra de Mijas, sino de los olores, sabores y texturas de la Navidad en cada uno de sus puestos de comidas y productos.

Más actividades navideñas en Mijas

Todo ello acompañado por su iluminación navideña, así como por el belén municipal, montado cada año con esmero y pasión para convertirlo en uno de los principales atractivos de estas fiestas.

Además, Mijas espera llenar su calendario navideño con una amplia variedad de actividades, que en años anteriores les han llevado a celebrar su ruta de árboles solidarios, diversidad de exposiciones, talleres y teatros, y su preciado Museo de la Navidad que hacen de este municipio el más navideño de la provincia.