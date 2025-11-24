Los sindicatos de la EMT mantienen la huelga parcial de autobuses en Málaga menos CCOO, que llega a un acuerdo

El sindicato CCOO de Málaga ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con la Empresa Municipal de Transportes de Málaga (EMT) que establece "compromisos clave para la mejora del servicio público y las condiciones laborales de la plantilla", por lo que ha desconvocado el calendario de huelgas parciales que este sindicato había solicitado. Sin embargo, el resto de fuerzas sindicales que integran el comité de empresa de la EMT (Astua, Sitemt, UGT y CSIF) sí mantienen activa su convocatoria de paros parciales (que arrancarían este viernes 28 de noviembre, el día del alumbrado navideño del Centro Histórico), al no haber alcanzado todavía un acuerdo con la empresa.

A la huelga están llamados los trabajadores de la EMT que desempeñan el puesto de agentes únicos (es decir, los conductores de los autobuses).

Las reuniones entre los representantes de los trabajadores y de la EMT se han realizado en el órgano de resolución de conflictos laborales Sercla. CCOO, que tiene 7 de los 21 delegados sindicales del comité, ha celebrado una reunión propia en la que ha alcanzado un entendimiento con la empresa, mientras que el resto de fuerzas sindicales (que agrupan los otros 14 delegados) han acabado su encuentro con la EMT "sin avenencia", por lo que prosiguen con su convocatoria de paros que, de no haber acuerdo estos días,

Los sindicatos que no han firmado el acuerdo han recordado este mismo lunes que sus requerimientos se basan en tres puntos "infranqueables": el primero, "soluciones y revisiones horarias de los distintos tipos de días (laborables, fines de semana y festivos)"; el segundo, un plan de renovación de flota; y el tercero, la realización plan de mejora en el departamento de talleres.

"Sin avenencia" para desconvocar aún la huelga

"La empresa ha debatido al Sercla nuestras posturas, con una serie de argumentos basados, en lo que entendemos, siguen quedando lejos de nuestras pretensiones, con promesas, pero sin acuerdos en firme. Por todo ello, hemos finalizado el proceso de hoy sin avenencia, por lo que seguimos con nuestra hoja de ruta", señalan en un comunicado.

Estas fuerzas sindicales también comentan que este mércoles asistirán al consejo de administración de la EMT en el Ayuntamiento de Málaga, en el que se aprobarán los presupuestos municipales para inversión de vehículos. "Valoraremos una vez finalizado el mencionado consejo, si lo acordado, se acerca a lo demandado desde esta parte", apuntan.

Flota de autobuses de la EMT de Málaga. / L.O

CCOO sí llega a un acuerdo con la EMT

Por su parte, CCOO afirma que el conflicto surgió a raíz de la falta de vehículos y el estado de la flota, situación por la que el comité de empresa interpuso una papeleta de huelga hace dos semanas. "CCOO amplió la convocatoria con ocho puntos adicionales que incluían cuestiones organizativas fundamentales, como la planificación de vacaciones, la revisión de los tiempos de servicio o el incremento de plantilla en distintos departamentos", ha añadido.

Esta central explica, no obstante, que durante la reunión celebrada este lunes, la EMT ha reiterado por escrito su compromiso adquirido en 2024 para incorporar 299 vehículos entre 2025 y 2034. También, según CCOO, se han negociado otros aspectos como los cupos de asuntos propios, el cuadrante de vacaciones y los tiempos de servicio.

Así, CCOO comenta que, tras varias horas de negociación, su acto de conciliación ha concluido "con avenencia" y apunta que su acuerdo "garantiza" la convocatoria de la bolsa de agentes únicos antes del 31 de diciembre de 2025; la creación de bolsas de taller en el primer trimestre de 2026; la revisión de los tiempos de servicio e incidencias; el aumento del cupo de días de asuntos propios; la negociación del calendario de vacaciones antes de junio; la estabilización de parte de la plantilla de agentes únicos antes del 31/01/2026; y el incremento de personal en departamentos técnicos.

"CCOO considera este acuerdo un paso decisivo hacia la solución estructural de los problemas denunciados desde hace años, y destaca que estos finalmente hayan sido reconocidos formalmente en una mesa de mediación", ha señalado.