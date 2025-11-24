El viaje secreto de Sissi Emperatriz a Málaga: se enamoró de la ciudad y su clima tras pasear de incógnito por sus calles

Málaga ha recibido durante siglos innumerables figuras emblemáticas de la historia, la cultura o la realeza, en la que los nombres reconocidos que han hecho de Málaga su lugar de descanso, disfrute o, incluso, su hogar, se cuentan por centenares. Y entre estas personalidades que sucumbieron a la belleza de la ciudad resalta uno de los nombres más destacados de todos los tiempos: Sissi Emperatriz.

Fue el 2 de enero de 1893 cuando Isabel de Baviera, más conocida como Sissi Emperatriz, desembarcó en el Puerto de Málaga a bordo del yate real 'Miramar', con el que se encontraba realizando un crucero por el Mediterráneo.

La llegada secreta de Sissi Emperatriz a Málaga en 1893

Sin embargo, deseaba pasar desapercibida durante su visita, por lo que llegó bajo la identidad de la condesa de Homs. Asimismo, el comandante del barco avisó a las autoridades locales que la importante turista que se encontraba en su navío no quería ningún tipo de recibimiento con honores, sino que su viaje tenía un carácter privado y así quería mantener su identidad real.

Pero distintos medios de la época se hicieron eco de la visita de la emperatriz, que duró dos días y le hizo visitar los principales enclaves de la capital. Entre estos lugares destaca la calle Larios, estrenada apenas dos años antes de la llegada de Isabel de Baviera, que ya se había convertido en el epicentro de la actividad económica y social de la capital.

Qué rincones de Málaga visitó Sissi Emperatriz durante su estancia

Sorprendida por la belleza de Málaga, de la que aplaudió su clima y sobre todo, su cielo, Isabel de Baviera decidió cancelar el viaje en tren que tenía programado a Granada para pasar dos días en Málaga. Esto le hizo visitar lugares tan destacados como la Catedral, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, los jardines de San José y de la Concepción, donde se reunió con otra de las grandes mujeres de la época, Amalia Heredia Livermore.

Sobre su viaje, el medio 'La Unión Mercantil' publicó en sus páginas: "La regia viajera que guarda el incógnito más riguroso que se presenta con el título de condesa de Homs estuvo visitando las magníficas bodegas de nuestro querido D. José Ramos Power, y los no menos renombrados jardines de San José y de la Concepción, hasta donde llegó a pie, seguida por un carruaje del Hotel de Roma que llevaba los abrigos".

El vino malagueño que conquistó a la emperatriz

Además, la revista 'La Época' aseguró: "La soberana austríaca gusta mucho de pasear a pie, para lo que es infatigable, como prueba el hecho de haber recorrido en Málaga la calle de la Victoria, el Camino Nuevo y la carretera del Colmenar, llegando hasta la mitad de la Cuesta de la Reina, es decir, dos leguas aproximadamente, tanto a la ida como a la vuelta".

"Durante su estancia en Málaga, incluso pudo probar el vino malagueño en alguna de sus bodegas", han señalado al respecto los creadores de contenido malagueño Noemí y Teo a través de su perfil 'Titiriteros Travels'. Además, han recalcado: "Si visitas el museo de Sissi en Viena, podrás ver gran cantidad de vinos malagueños. Así que, quien sabe, a lo mejor de este viaje Sissi se llevó vinos de Málaga".