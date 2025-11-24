Nueva alcaldesa infantil de Málaga: "Me gustaría que se me recordase como una alcaldesa infantil que hizo mucho por su ciudad y por los niños"

La alumna Yasmina Ballesta Zizaou es la nueva alcaldesa infantil de Málaga. Un cargo que le fue otorgado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málagadurante el último Pleno Infantil Municipal, que cumplió el miércoles 19 de noviembre su 31.ª edición. El objetivo, visibilizar la voz de la infancia y la adolescencia. La alcaldesa infantil durante el último año, Claudia Moreno Moya, entregó el bastón de mando a Yasmina, de 14 años y alumna de las Escuelas Ave María. Como secretarios del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia han sido designados Ignacio Redondo Macías, del colegio Nuestra Señora de la Victoria y, Alfonso Vílchez Carlos, del IES Emilio Prados. La nueva regidora de los niños de Málaga tiene claro que quiere hacer muchas cosas, y le gustaría ser recordada como "una alcaldesa infantil que hizo mucho por su ciudad y por los niños".

Yasmina Ballesta Zizaoui dice que "el 8 de noviembre, aproximadamente las 15.00 horas hicimos unas votaciones para elegir al alcalde o alcaldesa infantil. Realizamos dos rondas, y al finalizarlas dijeron que yo había sido elegida como alcaldesa y así fue como me enteré".

Ballesta analiza sus expectativas como alcaldesa infantil: "Espero ser una gran alcaldesa infantil, ayudando y aportando en todas las actividades que me comenten, hacer las propuestas e ideas de los niños importantes y ayudar para que la adolescencia y la infancia en la ciudad de Málaga sea mucho mejor".

La alcaldesa considera que "hay bastantes temas y pondría como prioritarios el bullying y el ciberbullying que hay en muchos centros educativos de la ciudad, una buena educación de calidad, charlas y talleres sobre la salud mental y física de los menores, sobre todo en los adolescentes, y la protección y seguridad de los niños y adolescentes de Málaga", destaca.

Ballesta destaca la labor de la anterior alcaldesa infantil: "Hay bastantes cosas que destacar, ya que la antigua alcaldesa, Claudia Moreno, lo hizo espectacular y espero aprender de su gran afán de hacer las cosas bien y seguir sus pasos en este puesto tan bonito que me ha dejado", precisa.

Primer pleno

La estudiante relata cómo vivió su primer pleno como alcaldesa infantil: "Ayer día 19 de noviembre de 2025 fue mi primer pleno siendo alcaldesa infantil. ¿Cómo me sentí? Muy feliz, emocionada por empezar ya y por hacer un montón de actividades y proyectos. Estuve nerviosa por los nervios de ser la primera vez, pero salió bastante bien".

"Todavía no hay ningún proyecto ni idea que esté asegurado que vaya a hacer, pero en mente sí es verdad que tengo ganas de participar en la entrega de la Medalla de la Ciudad de Málaga, el encendido de luces o la lectura de la carta de los Reyes Magos", explica.

La alcaldesa infantil anima a los menores malagueños a participar activamente: "Primero les diría que aprovechen que tenemos el consejo infantil y que digan sus pensamientos e ideas, que yo como alcaldesa haré que eso sea posible para todos los niños y adolescentes de la ciudad. Es muy importante la participación de los menores ya que nosotros pensamos de diferente manera. Mi mensaje sería recomendarles a todos y todas que se animen a hacerlo, que lo harán genial y que desde el Consejo Infantil de Málaga estamos muy felices de que tengan esas ganas de participar", anota.

Compaginar con estudios

Zizaoui explica cómo compagina sus estudios con las responsabilidades del cargo: "Con una buena organización, que es lo fundamental para que todo salga bien y poder hacer todos los planes y actividades posibles, estudiando y esforzándome durante muchas horas semanales, pero también dedicándole un gran tiempo a este hermoso cargo", resume.

La joven alcaldesa expresa cómo desea ser recordada en el futuro: "Me gustaría que se me recordase como una alcaldesa infantil que hizo mucho por su ciudad y por los niños y adolescentes que viven en ella, aportando y ayudando siempre que pudo, y también que se me recordase como una alcaldesa infantil noble y risueña", concluye.