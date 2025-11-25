25N en Málaga: el IES Alfaguar de Torrox pone el foco en 'Ellos' para luchar contra la violencia machista

Es necesaria la implicación de los hombres. La lucha contra la violencia de género nos necesita a todos. De esta premisa parte el nuevo vídeo que ha realizado la comunidad educativa del instituto público Alfaguar de Torrox, en Málaga.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra este 25 de noviembre, el centro educativo ha vuelto a realizar una campaña de sensibilización y concienciación cuyo elemento central es un vídeo en el que participan alumnado, exalumnado, profesorado y personal no docente.

Titulado 'Ellos', el spot, dirigido de nuevo por David Navas Cañedo, pone el foco en los hombres después de que los anteriores se centraran en las víctimas, en las mujeres.

"Urge hacer una campaña en la que se apele a los chicos, señalando las acciones que son agresiones o poniendo el foco en los iguales como elementos claves para frenar la violencia de género", afirman.

"Aunque la participación de los alumnos varones ha ido en aumento año tras año, también observamos cómo se ha incrementado el discurso negacionista y de rechazo de esta forma de violencia por gran parte del alumnado masculino", explica Rosa Torres, directora del IES Alfaguar.

Alumnos que participan en el vídeo del IES Alfaguar de Málaga por el 25N. / La Opinión

Cambio de modelo frente a la violencia machista

El audiovisual comienza con una frase: "La violencia de género es un modelo de poder machista" y a partir de ahí, mientras la imagen muestra un micrófono, se escuchan una serie de voces que llaman a reflexionar sobre el necesario cambio de papel del hombre y de la estructura patriarcal. Son voces reales sacadas de internet que sirven como introducción a la representación de este cambio de modelo que escenifican alumnos y alumnas del IES Alfaguar.

En este centro educativo de Málaga, referente en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, tienen claro que es fundamental educar en estos temas y ya ha realizado varias campañas audiovisuales por el 25N como '¿Otra vez 25N?', el 'Movimiento Guantes Rojos', '¿No te das cuentas?' (2023), '25N ¿Por qué?' y 'Los vestidos rojos salen a las calles'.

Todas con elementos comunes como el color rojo por la violencia de género y con protagonistas mayoritariamente mujeres.

Pero en esta ocasión han visto necesario ampliar la mirada por varias razones, entre ellas, que su alumnado necesita "referentes masculinos con discursos distintos al de 'Yo no soy así, yo no soy un maltratador, yo no soy un asesino… yo no he sido".

"Necesita referentes masculinos que denuncien las actitudes machistas y violentas de otros hombres, que reconozcan que la cultura machista les otorga privilegios pero que también les perjudica… en otras palabras necesitamos hombres que se pongan en el lugar de las mujeres maltratadas y asesinadas por hombres por el mero hecho de ser mujeres", subraya la directora del instituto.

Cajas y cuerdas rojas que se usan como símbolos en el vídeo del IES Alfaguar de Torros por el 25N. / La Opinión

Un vídeo con muchos símbolos

Por eso, David Navas ha dirigido, junto a Francisca Callejón y Malia Navas, un vídeo en el que aparecen tantos chicos como chicas y en el que están representados, por una parte los hombres violentos y asesinos y por otros los no violentos. Estos últimos son los alumnos, que aparecen como personas capaces de ponerse en el lugar de las víctimas y escucharlas, explica Rosa Torres.

"También sienten la liberación cuando sueltan la cuerda roja, una cuerda de poder y control, símbolo de la soga del machismo patriarcal que nos 'ata' y nos ahoga hasta apretar tanto que enmudece y paraliza", añade.

De la misma forma, vuelven a salir en esta producción los guantes rojos que el IES Alfaguar utiliza como símbolo de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género, con el que se lanza un mensaje de que “no estáis solas”.

Mientras, la alumna que aparece con un vestido rojo representa a las mujeres asesinadas por violencia de género de la campaña de este instituto titulada '¿No te das cuenta?'. Una campaña que, desde que se puso en marcha, lleva al centro cada 25N a colgar un vestido rojo por cada mujer asesinada en lo que va de año en la fachada.

"El color rojo representa la violencia de género y nuestro objetivo aquí es que veamos que las víctimas solas no pueden salir de esta lacra, necesitan de su entorno más cercano para hacerlo y, que es muy duro cuando tu gente 'no te ve', cuando ni siquiera ven el color rojo", detalla Rosa Torres.

El IES Alfaguar, comprometido con la igualdad

La directora del IES Alfaguar añade que esta campaña, 'Ellos', está teniendo una gran acogida, "incluso más que las anteriores, tal vez porque hasta ahora solo 'mirábamos”' a ellas y nuestro alumnado masculino no se identificaba con los hombres violentos ni reconocían conductas violentas normalizadas".

Para esta comunidad educativa, es urgente "trabajar desde la perspectiva de que un cambio en la concepción de las masculinidades supone fomentar nuevos valores más positivos y prácticas sociales", y creen que solo así, su "alumnado masculino podrá trabajar por un mundo más justo y ser referentes para otros chicos".

El vídeo del IES Alfaguar, un proyecto coeducativo de este centro que realiza una intensa lucha contra la violencia de género, está dedicado a todas las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia de género.

Además de este proyecto audiovisual, el instituto de Torrox ha preparado un completo programa con motivo del 25N que incluye el VII concurso fotográfico 'Te quiero con cordura', la instalación de vestidos rojos en su fachada, el visionado de las campañas de vídeos anteriores, el proyecto coeducativo 'Urge', el árbol de la violencia de género y la gala 'Te quiero con cordura en la ESAD de Málaga, el día 28 de noviembre, entre otras.