Casi 5.000 mujeres en Málaga tienen órdenes de protección activas en VioGén

Lina, Pilar, Zunilda, Eva y María Victoria. Todas ellas han perdido la vida este 2025 en crímenes machistas, a manos de sus parejas o exparejas. El más reciente se produjo en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ocurrió el sábado 22 de noviembre en Rincón de la Victoria, cuando María Victoria, una mujer de 60 años, fue asesinada supuestamente por su expareja. Aunque todavía está por confirmar si se trata o no de un crimen machista, lo cierto es que este 2025 vuelve a ser un año negro en cuanto a violencia de género en la capital.

Son cinco las mujeres asesinadas por esta lacra social en lo que va de año, una más que en 2024.

Actualmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género registra en Málaga 5.176 casos en el sistema VioGén, aunque 4.960 cuentan con órdenes de protección activas.

Entre las casi cinco mil víctimas atendidas, 27 son menores de edad y 130 tienen más de 65 años, una cifra significativa que conecta directamente con el asesinato de Eva, la mujer de 83 años asesinada en octubre en Marbella. Desde la Delegación señalan que este fue "uno de los mayores casos que ha habido nunca, en cuanto a edad se refiere".

Control telemático

En materia de control telemático, permanecen activas 168 pulseras Cometa, dispositivos que permiten monitorizar en tiempo real el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.

Respecto a la atención ciudadana, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha recibido en Málaga un total de 3.335 consultas, distribuidas de la siguiente manera: 2.924 llamadas, 282 mensajes de WhatsApp, 16 correos electrónicos y 113 chats.

Cartel de la manifestación 25N. / La Opinión

En cuanto a los Puntos Violeta oficiales, actualmente existen en la Subdelegación del Gobierno, la Oficina de Extranjería, las 22 oficinas del SEPE, la sede central de la Agencia Tributaria, el Instituto Social de la Marina, el CAISS de El Palo y la Delegación de Hacienda.

Desde la Subdelegación del Gobierno confirman que está previsto ampliar esta red próximamente con tres nuevos puntos en los Paradores de la provincia, el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre y el Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto.

Cinco mujeres asesinadas

La primera víctima de violencia machista fue Lina, en febrero, de 48 años, asesinada por su pareja en presencia de sus tres hijos antes de prender fuego a su vivienda de Benalmádena. De las cinco víctimas, ella era la única que estaba en el sistema VioGén, de hecho llevaba un mes solo antes de que acabaran con su vida.

El 7 de junio en Marbella perdió la vida Pilar, de 50 años.Trabajaba como aparcacoches, al igual que su marido, de 47 años, que huyó tras presuntamente matarla a golpes.

El 20 de junio, el cuerpo de Zunilda, culturista colombiana de 43 años, fue hallado en su vivienda de Fuengirola con signos de violencia y su pareja fue encontrada en el baño, donde se quitó la vida tras presuntamente matar a la mujer con un martillo.

El 3 de octubre, se registró otro caso. El de Eva de 83 años, asesinada en Marbella en la zona de Las Chapas, por su marido de 84 años.

María Victoria es la quinta víctima mortal por violencia de género en la provincia de Málaga este año. Tenía 60 años, era administrativa y ha sido asesinada por su exmarido

Doce víctimas mortales en Andalucía

Doce son las mujeres asesinadas en Andalucía por violencia de género en lo que llevamos de 2025.

Sevilla, junto a Málaga, se sitúa entre las provincias más afectadas, con dos mujeres asesinadas y 3.365 órdenes de protección vigentes.

En el resto de provincias, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género detalla los siguientes datos: Almería registra una víctima y 1.021 órdenes activas; Cádiz, aunque sin víctimas en lo que va de año, mantiene 1.787 órdenes; Córdoba también suma cero víctimas y 948 órdenes; Granada contabiliza un caso de violencia y 1.487 órdenes.

En Huelva se registran dos víctimas y 657 órdenes activas, mientras que Jaén suma una víctima y 597 órdenes. En total se registran 39 víctimas en toda España durante este año y de 1.334 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.