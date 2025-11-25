Adiós a la peor pista de petanca de la provincia de Málaga

Este lunes se cerró un capítulo que los jugadores del club L@s Petanquer@s bien podrían calificar de ‘cenagoso’, porque dijeron adiós, definitivamente, al que calificaron como el peor campo de petanca de la provincia.

Como informó La Opinión, eran ocho pistas en el Parque de María Luisa que, cuando llovía, se convertían en un ‘sistema lacustre’ que duraba tres o cuatro días después de cada chaparrón, con el correspondiente barrizal.

Además, como recordaban los jugadores hace justo un año, la presencia de un gran ficus había levantado la única zona enlosada del campo, mientras que en las pistas, rara era la bola que no se quedaba clavada, por la mala calidad de la tierra.

2. Los deportistas prueban las nuevas pistas. / A. V.

«Llevaba 15 años pidiendo al Ayuntamiento unas pistas mejores», recordaba ayer Christian Rouhaud, presidente de este club en el que juegan tanto hombres como mujeres; muchos de ellos mayores de 65 años.

La publicación en La Opinión de su denuncia, en noviembre del 24, se saldó días después con una primera reunión con el Área de Deportes que culminó ayer con un nuevo terreno para lanzar el boliche y las bolas reglamentarias: cinco nuevas pistas en una franja lateral del vecino campo de fútbol Roma Luz, a muy pocos metros de las pistas originales. La inversión, informó el Ayuntamiento, ha sido de cerca de 45.000 euros.

Sin embargo, los jugadores no parecían muy satisfechos con el estreno oficial: «Nos faltan chinos, no se puede jugar bien porque han echado mucha arena y las bolas se hunden mucho, se hacen bastantes surcos y no corren nada; tenían que haber puesto la base un poco más dura», calibraba Miguel, uno de los socios del club, que hace una demostración lanzando algunas bolas.

Jugadores del club L@s Petanquer@s, en noviembre de 2024, en las pistas originales. / A. V.

De la misma opinión fueron otros socios consultados por este diario; mientras que el presidente de club, Christian Rouhaud, le ponía una nota baja al campo, aunque con una puntualización: «Han puesto demasiada arena, habrá que machacar la tierra y traer más gravilla. Le pongo un 2; pero si la arreglan, estará perfecta», subrayaba.

Miguel también aprovechó para señalar que, de las cinco pistas, sólo tres cuentan con focos, por lo que en las otras dos no se puede jugar si oscurece ; y en la tercera «ilumina un parte pero la otra no».

Los jugadores también creen que los topes de madera que limitan los campos son demasiado altos para personas con alguna discapacidad. Por otra parte, confían en que puedan contar pronto con unos servicios; con una solución al ‘solano’ cuando llegue el verano, así como con bancos, «porque el sábado ya jugamos con Cártama y estamos jugando tres o cuatro horas», comentó Jorge, otro socio.

Carteles de protesta en 2024. / A. V.

Ir mejorando las instalaciones

Asistió a la inauguración el presidente de la Federación vecinal Solidaridad, José Óscar López, el colectivo que apoyó las demandas de estos veteranos deportistas; así como el concejal de la Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, y el concejal de Deportes, Borja Vivas. Este último destacó que se había dado respuesta a una demanda vecinal.

Con respecto a las quejas de los jugadores pidió tiempo para ir mejorando las instalaciones y ayer mismo gestionó la llegada de asientos, con vistas al partido del sábado.

El ‘campo cenagal’ del Parque de María Luisa ya es agua pasada.