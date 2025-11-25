Atarazanas y el Carpena, con la vivienda más cara de toda la red de metro

Las estaciones de metro de Atarazanas en Málaga, Plaza de Cuba (Sevilla) y Argentinita (Granada) concentran la oferta de vivienda más cara de las zonas de red de Metro de estas tres capitales andaluzas, con valores medios que oscilan entre los 6.300 y los 3.500 euros por metro cuadrado, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. En un radio de 300 metros de estas estaciones hay viviendas con un precio medio de 6.330 euros por metro cuadrado en el caso de Atarazanas, de 4.688 euros en la parada de Plaza de Cuba, y de 3.491 en la de Argentinita.

«Estos datos reflejan que la accesibilidad y la conectividad son factores determinantes en el valor de la vivienda», según explica la portavoz de Fotocasa, María Matos, que constata que Málaga, Sevilla y Granada muestran «patrones similares», ya que las estaciones de los distritos más consolidados y con mayor actividad económica o cultural tienden a presentar precios sensiblemente superiores al resto de la red.

Además de la céntrica estación de Atarazanas, los otros precios más altos en la confluencia de los ejes de las líneas 1 y 2 son las de las estaciones de El Perchel (4.970 euros el metro) o Guadalmedina (4.465, junto a las paradas del Palacio de los Deportes Martín Carpena (5.693), en el extremo sur de la línea 2, ubicada en el distrito de Carretera de Cádiz; y la estación de Ciudad de la Justicia (4.197), accesible a través de la línea 1, en Teatinos-Universidad.

Por el otro lado, las estaciones con las viviendas más baratas son las situadas en la zona de La Unión (3.130) así como las de área junto a Portada Alta (3.112) y Barbarela (2.827), en el distrito de Cruz de Humilladero.