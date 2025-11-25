El funcionamiento de una administración pública deja a veces entre bambalinas, o en el aire, la respuesta a preguntas que se sugieren como rabiosamente cotidianas. Y, sin ir más lejos, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes a un trámite que invita a preguntarse cuánto se gasta el Ayuntamiento de Málaga en su factura de la luz.

De hecho, ahora sería algo menos difícil estimarlo que antes. El Consistorio ha contratado esta vez orientándose hacia una factura única -reduciendo el número de contratos y aglutinando todos los que existían hasta ahora tanto en baja tensión como en alta tensión- el suministro de energía eléctrica para sus dependencias y los principales edificios municipales, entre los que se incluyen museos, teatros, el Palacio de Ferias o el Martín Carpena.

En concreto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Ayuntamiento de Málaga y determinados entes municipales a Gas Natural Comercializadora, S.A., con un presupuesto de 12.286.410,57 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de un año, con una posible prórroga de un año más.

El contrato incluye toda la facturación de energía eléctrica, tanto en baja tensión como en alta tensión, del propio Ayuntamiento de Málaga; el Instituto Municipal de la Vivienda (Imv), el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (Imfe); la empresa de limpieza Limasam; la Fundación Palacio de Villalón que gestiona el Museo Carmen Thyssen; la Fundación Revello de Toro; el Teatro Cervantes; la entidad Málaga Deportes y Eventos que se encarga del palacio de los deportes José María Martín Carpena; el Palacio de Ferias y Congresos; y Promálaga.

De esta manera, el Consistorio y los demás entes que forman parte de este acuerdo marco contratan con una única comercializadora adjudicataria la adquisición de energía eléctrica y el acceso a redes.

Energía renovable

Fuentes del Ayuntamiento de Málaga, destacaron que "entre las mejoras ofertadas" está que "la totalidad del suministro sea con garantías de origen renovable". A su vez, resaltaron que "el importe adjudicado supone un porcentaje de bajada sobre los gastos de gestión comercial del 61,50%, por ser una compra de energía a través de una fórmula indexada".

En un comunicado, el Consistorio también explicó que "entre las novedades de este contrato se incluye la compensación de los excedentes de energía generados por las plantas fotovoltaicas municipales, y se regula la gestión y venta de los certificados de ahorro energéticos (CAEs), lo que permite monetizar los ahorros energéticos generados por mejoras en la eficiencia energética de acuerdo a la legislación vigente y por los que el Ayuntamiento estima ingresar en torno a un millón de euros".

Y, en relación a la adjudicación del contrato, se especifica igualmente que "se ha efectuado por procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, al amparo de lo establecido en la normativa de contratos del sector público".

Servicios postales

Por otro lado, la Junta de Gobierno local ha dado luz verde al inicio de la contratación de los servicios postales de correspondencia ordinaria del organismo autónomo de Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga. El presupuesto de licitación del contrato asciende a 887.497,49 euros (IVA incluido) con un plazo de ejecución de un año, con posibilidad de prórroga de un año más. La estimación de envíos anuales es de 777.980 cartas. Y esta ingente cantidad de misivas engloba la distribución de documentación administrativa general que no necesite notificación fehaciente; comunicaciones a interesados en procedimientos administrativos tributarios, sancionadores y del padrón de habitantes que igualmente no necesiten de una notificación administrativa; cartas de pago para su abono en periodo voluntario; campañas de invitación a la domiciliación de cobro de tributos; y, en general, cualquier carta o comunicación que no necesite de la fehaciencia formal que debe tener una notificación administrativa.

Además, se ha aprobado la renovación del convenio entre el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Tesorería Municipal, y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E., para continuar facilitando a la ciudadanía la utilización de los giros postales como medio de pago de sus deudas tributarias.