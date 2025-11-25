Los camperos XXL más famosos de Málaga: con opciones sin gluten y los precios más bajos

Los camperos se han convertido en uno de los principales emblemas gastronómico de Málaga, reconocidos por toda la geografía nacional por su sabor, su enorme tamaño y sus bajos precios. Así, se cuentan por centenares los bares y restaurantes de la provincia que ofrecen este producto 100% malagueño y, entre todos ellos, destaca uno que ofrece los camperos XXL más famosos de la capital con los precios más bajos y con opción sin gluten.

Este restaurante familiar que se ha posicionado como un verdadero referente en Málaga es la Bocatería Lex Flavia Málaga, situada en la plaza con la que comparte nombre, en el barrio de El Ejido.

Un negocio familiar con más de 15 años en el barrio de El Ejido

Un negocio que, en sus más de 15 años de trayectoria, ha perfeccionado su técnica para ofrecer unos de los mejores camperos y bocadillos de toda la ciudad, con "pan crujiente, relleno generoso y ese sabor que solo aquí encontrarás", tal y como señala el propio restaurante.

De ese modo, en la extensa carta de este establecimiento se puede escoger entre una amplia variedad de camperos de gigantescas dimensiones por un precio que oscila entre los 3,80 euros y los 5,50, como el 'Malacitano', con queso, jamón, lechuga, tomate y mayonesa; el 'Arquitecto', con queso, cerdo, pimiento, huevo y alioli, 'Mr Luque', con pollo, huevo plancha, lechuga, tomate y mayonesa; o sus especialidades de tortilla, de bacon, de pinchitos o de curry, entre otros muchos.

La carta de este restaurante de Málaga: camperos, pitufos y hamburguesas

Pero este tradicional establecimiento no solo sirve los mejores camperos, sino que ofrece también sus pitufos desde 2 euros como el mixto de york o de pavo, el de tortilla casera, el de bacon o el de chorizo; o sus vienas desde 2,50 euros, con sabores como el de atún, pollo, mixto, vegetal, pinchitos o curry.

A estos se suman sus sándwiches desde 2 euros como el mixto, de pavo, montadito, bacon o vegetal; sus bocapizzas desde 3,50 euros, como el de bacon, de pavo o el 'Flavia', de tomate especial, pavo, atún y mozzarella; sus durum desde 4 euros o sus hamburguesas caseras desde 3,50 euros.

Y otro de los productos que han convertido a esta bocatería en una de las más reconocidas de la ciudad son sus enormes baguettes, que se pueden degustar por unos 3 euros con diversos rellenos como el 'Catalán', con jamón, aceite y tomate, el 'Chispi', de montadito, salchicha, queso y mayonesa; el 'Capricho', con bacon, queso, tortilla y mayonesa; o el 'Kaiser', con bacon, queso, salchicha, lechuga, tomate y ketchup.

Opciones sin gluten para todos los productos, incluidos los camperos XXL

Estos bocados están también disponibles en su versión sin gluten, abonando 1,50 euros más en el caso de las vienas y 2,60 euros para las baguettes XL y los camperos. Para poder acceder a este pan sin gluten, desde el restaurante se pide a sus clientes avisar con antelación para poder descongelarlo de forma natural.

Todo ello está disponible en su local del barrio de El Ejido de lunes a jueves de 8.00 a 15.30 horas y de 18.00 a 22.00 horas; mientras que el viernes el horario se amplía hasta las 23.00 horas.