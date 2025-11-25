Paso clave para la construcción del tercer hospital de Málaga: la Junta adjudica las obras

El tercer hospital de Málaga está más cerca de convertirse en una realidad. La Junta de Andalucía ha adjudicado oficialmente las obras a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Obrascón Huarte Lain SA (OHLA), Construcciones Sánchez Domínguez Sando SA, y Vialterra Infraestructuras SA, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a este periódico. Esta nueva infraestructura sanitaria, esperada desde hace años por los malagueños, se convertirá en la más grande de Andalucía y supondrá la mayor obra de ingeniería civil de la comunidad de los últimos 50 años.

Esta unión de empresas, como informó este periódico, ya se había situado a mediados de octubre como la favorita de la Mesa de la Contratación, que propuso su adjudicación tras obtener la mejor puntuación y presentar la oferta económica más competitiva (449.059.710,79 euros sin IVA).

El plazo de ejecución para levantar este gran complejo hospitalario es de 75 meses, es decir, de seis años y tres meses. Según afirmó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace unas semanas en Málaga, está previsto que la primera piedra se ponga “a principios del año que viene”.

Dos fases

Las obras se dividirán en dos fases, que comenzarán con la construcción del edificio destinado a los aparcamientos, que tendrá siete plantas de altura y tres bajo rasante. Esta primera etapa cuenta con un plazo de 15 meses.

Concluida la primera fase, se desmontará el aparcamiento provisional y comenzará la segunda, que durará 60 meses y está destinada a la construcción del edificio hospitalario, que contará con 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante.

El centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos. Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación. La apertura del complejo hospitalario está previsto que sea en 2032.

Contrato mixto

El contrato con el que finalmente se ha hecho la UTE de OHLA, SANDO y Vialterra no solo incluye la construcción del nuevo hospital sino también la explotación de los aparcamientos.

El tercer hospital de Málaga, en una recreación. / L.O.

Esta alianza empresarial obtuvo la máxima puntuación con un total de 95,42 puntos sobre 100, superando así a la oferta de la UTE de Dragados SA, Sacyr Construcción SA y Verosa Proyectos y Servicios SLU, que lograron 78,93 puntos, y a la unión de Ferrovial Construcción SA, FCC Construcción SA, Heliopol SAU y Guamar SA, que consiguió una puntuación de 78,58.

Adjudicación oficial

Presentaron también la oferta económica más baja (449.059.710,79 euros sin IVA), que suponía una rebaja de más de 50 millones de euros respecto al precio de licitación inicial, fijado en 607.515.932,53 euros (con IVA). En cuanto a los otros aspirantes, la oferta de Dragados, Sacyr y Verosa Proyectos y Servicios ascendía a 476.975.318,93 euros; mientras que la de Ferrovial, FCC, Heliopol y Guamar se reducía a 470.247.456,53 euros.

El pasado 17 de octubre la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del contrato a la UTE de OHLA, SANDO y Vialterra y, tras revisar toda la documentación aportada, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha adjudicado oficialmente las obras.