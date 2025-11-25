Sucesos
El cuerpo del hombre hallado en una vivienda de Yuquera presentaba un gran corte en el cuello
El subdelegado del Gobierno asegura que la Guardia Civil mantiene todas las hipótesis abiertas. La víctima era un vecino del pueblo de 63 años
El hombre cuyo cadáver fue hallado ayer en una vivienda del municipio malagueño de Yunquera presentaba un gran corte en la garganta. Según fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil trabaja sobre la hipótesis de que la víctima, un vecino del pueblo de 63 años, fue degollada, aunque los investigadores seguen pendientes de los resultados de la autopsia, que determinará las causas exactas de la muerte y si el cuerpo sufrió otras lesiones.
Preguntado por este asunto por los medios, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado que los primeros agentes en llegar comprobaron que el cuerpo mostraba "evidentes síntomas" de haber sido agredida, por lo que se activaron todos los protocolos propios de las muertes violentas, como una detallada inspección ocular de la escena del crimen y el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal (IML) para el estudio forense. Salas ha añadido este mediodía que "todas las hipótesis están abiertas".
