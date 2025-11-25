Gripe aviar
La gripe aviar y el elevado precio del huevo obligan a los hosteleros de Málaga a subir el coste de sus menús
La subida ha obligado a reajustar la carta y el precio de restaurantes y confiterías, donde este producto es un ingrediente esencial en las elaboraciones
La gripe aviar ha provocado que el precio del huevo se dispare hasta en un 22,5% en los últimos meses. El precio de una docena de huevos ha pasado de los 2 euros a sobrepasar la barrera de los 3,50 euros, e incluso alcanza los 5 euros si se trata de huevos camperos.
Una crisis del huevo que pone en jaque al sector avícola, pero que repercute en cadena en el sector alimentario y, por ende, en el bolsillo de los consumidores.
Pero las consecuencias de la disparatada subida no quedan ahí. El huevo es uno de los ingredientes más usados en la gastronomía española, ya sea en platos como las tortillas de patatas o en elaboraciones como croquetas, empanadas o postres.
Una subida de precios que este año se dejará notar aún más en Navidad, ya que los mazapanes, roscones de Reyes y dulces típicos llevan huevo en su elaboración.La subida está ahogando al sector hostelero malagueño, que se ha visto obligado a reajustar el precio de sus cartas, subiendo incluso un euro por plato.
Y si ya de por sí es difícil encontrar un menú del día a precios asequibles, en Los Puntuales intentan seguir ofreciendo comida casera a un coste razonable. Pero, la nueva crisis del huevo amenaza con romper este equilibrio.
A Antonio Falcón cada vez le cuesta más económicamente elaborar los menús manteniendo el precio: "Aquí una caja de huevos de 30 docenas dura dos días y antes costaba 60 euros, ahora está en los 90 y tantos euros. El mismo huevo, incluso, creo que hasta más pequeños", denuncia.
Por ahora, no han subido el precio ni disminuido la cantidad, pero matizan que "a primero de año pues sí habrá que tocar un poquillo, pero de momento vamos, asumimos ese coste".
Subidas de hasta un euro
En la Casa de Vinos La Odisea destacan que el encarecimiento del precio del huevo “nos está afectando de forma notable en el día a día”. Una subida de costes a la que se le suman otros productos básicos como las verduras, la patata, algunos vinos y materias primas en general.
Todo ello “ha reducido mucho los márgenes y hemos tenido que revisar la carta por completo y aplicar una subida media de entre 0,50 € y 1 € por plato, o en algunos casos reducir ligeramente la ración para poder mantener los precios en ciertos productos”, confiesan.
En resumen, la subida de precios de materias primas como los huevos afecta directamente a nuestros costes y nos obliga a actualizar precios para poder mantener la viabilidad del negocio sin perder calidad.
El gran reto lo tienen también en las confiterías de Málaga. En este gremio, el huevo es un ingrediente fundamental que cumple varias funciones: aporta estructura y firmeza a bizcochos y pasteles, aireación al batir las claras, emulsionante gracias a la yema y líquidos para cremas y mousses suaves. Además, se utiliza para dar color y brillo a la superficie de bollería y hojaldres.
Antonio de El Colmenero Confitería también ha tenido que repercutir la subida del precio del huevo en el producto final: “En los productos de Navidad, como es el tronco de Nochebuena y los roscos de Reyes, se verán lógicamente afectados. Siempre son los mismos los que pagan estas crisis”, lamenta.
