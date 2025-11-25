El impacto económico del PTA alcanza ya en Málaga capital casi el 35% del PIB y un tercio del empleo

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se confirma como uno de los pilares productivos esenciales de Málaga y de la comunidad andaluza. La tecnópolis cuenta con 715 empresas instaladas y 27.940 empleos directos pero un estudio del Institute of Economics and Business for Society (IEBSociety), de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, constata que su impacto real en la economía es mucho mayor si se cuenta el efecto indirecto e inducido que genera su actividad en el entorno. Así, según el informe, que analiza datos de 2023 (los últimos que están en el Registro Mercantil), la aportación total del también conocido como Málaga TechPark al PIB andaluz sería de 4.836 millones de euros, la producción estaría en 10.119 millones y su contribución al empleo sería de 70.968 puestos de trabajo.

Con estas cifras, el parque sería el dinamizador del 10,68% del PIB de la provincia de Málaga y del 9,64% de su empleo. Las cifras son aún más llamativas si se aplican sólo al caso de la capital malagueña, con un 34,9% del PIB local y un 31,5% del total de trabajadores.

La arrolladora evolución del PTA en la economía local es más palpable si se recuerda que en 2016 suponía el 19% del PIB de Málaga capital y el 20% del empleo. En 2021, el peso ya subió al 21,8% y 22,1% respectivamente, unos porcentajes que se han disparado con este último informe que maneja datos de 2023.

La contribución de la tecnópolis al conjunto de la economía andaluza y su empleo también es notoria, con un 2,3% del PIB regional (en 2023 era el 1,7%) y un 2% del empleo (antes el 1,8%).

La presentación del informe ha contado este martes con la presencia de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (también presidenta de Málaga TechPark) y del director general de la tecnópolis, Felipe Romera, junto a los investigadores de IEBSociety, encabezados por Germán Gemar y Fernando Isla.

Especialización y alta productividad

El estudio señala que el PTA se consolida como "motor generador de empleo y renta" en la economia malagueña destacando por "una gran representación de la actividad económica" (sus trabajadores se engloban en 51 ramas de actividad del total de 81 que definen a nivel estadístico los diferentes organismos públicos) y una "marcada especialización", con especial protagonismo de telecomunicaciones y programación informática, que aportan conjuntamente el 38% del Valor Añadido Bruto (VAB).

También se resalta la "elevada productividad" del PTA (un 43% por encima de la productividad media de Andalucía). En concreto, la productividad media por trabajador (producción por número de empleados), estaría situada en 157.199 euros, frente a la media de Andalucía, que es 109.800 euros). "Constituye un indicador muy positivo que pone de manifiesto la alta competitividad del parque", explica el estudio.

En total, la actividad del parque genera un VAB de 1.772,7 millones de euros, equivalente al 45% de su producción total. El estudio también subraya que el impacto sobre la producción andaluza asciende a 10.119,75 millones de euros, lo que representa el 2,74% del total autonómico. En la provincia y la ciudad de Málaga, el impacto alcanza el 14,66% y el 48,01%, respectivamente.

La presentación del informe, con el director del PTA, Felipe Romera, y la consejera de Economía, Carolina España, en el centro de la imagen. / L. O.

El PTA, polo de diversificacion económica de Málaga

"El PTA se ha convertido en un pilar estratégico, diferenciador y esencial dentro de la provincia de Málaga en términos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia del conocimiento. La especialización de Málaga TechPark en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la microelectrónica, el desarrollo de software, las energias renovables y la biotecnología ha contribuido a diversificar de manera significativa la economía de Málaga en los últimos años", apunta el estudio.

La consejera ha apuntado, en consonancia con lo que indica el informe, que el PTA contribuye a posicionar a Málaga como una "ciudad del futuro".

"Es uno de los grandes motores económicos de Andalucía, con un impacto creciente, sostenido y cada vez más decisivo en la creación de riqueza y empleo. Nadie puede negar el extraordinario momento que atraviesa Málaga TechPark, una infraestructura esencial y estratégica para el presente y el futuro económico de Andalucía” Un tercio del empleo de la ciudad está vinculado a su actividad, constatando la importancia estratégica que tiene para Málaga y para toda Andalucía", ha recordado Carolina España.

Se destaca el efecto "multiplicador" de Málaga TechPark en la economía andaluza. Cada euro de PIB generado se transforma en 2,4 euros en la economía andaluza, cifra que asciende a 2,9 euros al incorporar los efectos inducidos por el consumo de los hogares. Asimismo, cada euro de producción del parque se convierte en 2,6 euros en Andalucía.

En materia de empleo, el impacto total asciende a 70.968 puestos de trabajo directos e indirectos, y cada empleo directo generado se traduce en 3,7 empleos en la economía regional.

"La tecnópolis tiene una enorme capacidad de generar empleo cualificado y atraer talento, impulsando cadenas completas de actividad económica y contribuyendo al bienestar y la prosperidad de los andaluces”, ha resaltado la consejera. El informe señala que el parque se perfila además como un nodo clave de la futura cadena europea de suministro de microchips, impulsado por la próxima instalación del Imec, centro de referencia internacional en microelectrónica y semiconductores.

Un futuro de grandes expectativas

Los investigadores Germán Gemar y Fernando Isla han subrayado que las perspectivas del PTA son "muy favorables", atendiendo a las variables del estudio. "Teniendo en cuenta como está creciendo, las expectativas para el Parque son, obviamente, muy altas", ha afirmado Isla.

El estudio se ha realizado con los datos de facturación y empleo de los establecimientos del parque del año 2023, que son los últimos datos disponibles para la medición del impacto, obtenidos de los registros mercantiles. Asimismo, se ha contado con información procedente de la contabilidad regional y provincial facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía (IECA).