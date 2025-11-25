Las instituciones expresan su repulsa y condena ante la violencia machista

El Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga se unieron este martes en un acto institucional este 25N con motivo del Día Internacional contra la Violencia ejercida contra las Mujeres en el que las tres instituciones mostraron su repulsa y condena a esta lacra y tuvieron un recuerdo especial para la mujer asesinada en Rincón de la Victoria presuntamente por su exmarido y en el que todo apunta al que sería el último caso de violencia de género en Andalucía y España.

La delegada de la Junta, Patricia Navarro; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, intervinieron en el acto para expresar su unidad de acción y su compromiso para redoblar esfuerzos e intensificar la coordinación en la lucha contra la violencia de género.

Javier Salas aseguró que «debemos dar certidumbre y seguridad a las mujeres sobre el sistema para protegerlas» y recalcó que las instituciones presentes en el acto, «tienen que decir alto y claro, todas unidas, que no podemos dar ni un paso atrás frente a esta barbarie».

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz mostró su más profunda condena a la violencia machista «sin excusas ni justificaciones» para incidir en la labor que realizan todas las asociaciones de mujeres que «acompañan a las víctimas, visibilizan el problema y ofrecen apoyo a las mujeres. Vuestra labor es esencial».

Navarro puso el énfasis en las instituciones para seguir reforzando el sistema de protección con más recursos y más medios. «En Andalucía, las víctimas de violencia de género tienen más recursos y más derechos, donde en 2026 destinaremos un presupuesto de más de 53 millones de euros», lo que supone un 7% más.

El presidente de la Diputación afirmó que la violencia de género «no es una causa de mujeres, es una causa de toda la sociedad», por lo que abogó por «dejar a un lado cualquier enfrentamiento político y trabajar juntos para acabar con esta lacra».

Salado tuvo un emocionado recuerdo para María Victoria, asesinada el sábado en Rincón de la Victoria. «Hoy pensamos en ella, en su familia, sus seres queridos y toda la comunidad rinconera que aún intenta comprender cómo, una vez más, la violencia machista ha golpeado tan cerca», manifestó.

El alcalde de Málaga incidió en que «todos juntos seremos más eficaces, compartiremos las mejores prácticas que podamos conocer para avanzar en algo que a todos nos preocupa». Valoró que «se hace esfuerzo, hay una estadística de mujeres acogidas a VioGén, de protección, pero al final los datos estadísticos siguen ahí, en mujeres asesinadas» y «cada mujer asesinada simboliza, entiendo yo, que ha habido un sufrimiento previo enorme y que hay en paralelo otras que, felizmente, no pierden la vida, pero que sufren también esa presión, ese maltrato físico o maltrato psicológico».