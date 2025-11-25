Llamadas en oculto, al porterillo o daños en el coche: las otras formas de violencia machista

Coincidiendo con el 25N, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga, especializada en la lucha contra la violencia de género, doméstica y sexual, quiere visibilizar el acoso, otra modalidad de maltrato machista que considera «no menos grave que una agresión física y que no siempre es denunciado». Estos investigadores de la Policía Nacional rescatan varios casos ocurridos recientemente en Málaga en los que las víctimas han sufrido episodios de hostigamiento por parte de sus exparejas, que se negaban a aceptar la ruptura sentimental. «Una presión psicológica que altera el día a día de las mujeres, obligándolas incluso a modificar sus hábitos», explicaron ayer en un comunicado.

Los agentes de la UFAM se enfrentan cada vez con más frecuencia con testimonios de mujeres de distinto perfil sociocultural y edad que denuncian en comisaría «acoso telefónico» por sus exparejas sentimentales. Destacan las llamadas en oculto a horas intempestivas o incluso al sistema de portero de los edificios en los que residen las víctimas, incluso de madrugada, que terminan suponiendo un quebranto en su descanso. La UFAM advierte de que en muchos casos esas comunicaciones van acompañadas de mensajes amenazantes «en muchos de los casos».

La experiencia de estos agentes dice que los daños de índole patrimonial son otra forma usada por los hombres para maltratar a sus exparejas: «O, visto desde otro enfoque, la manera equivocada de intentar retomar una relación». El coche de ellas suele ser uno de los blancos fáciles, ya que estos policías han detectado incidentes en los que atentaban contra el mismo, ya sea rajando las ruedas o incluso provocando «rayones en la carrocería con mensajes humillantes».

«El maltrato psicológico en la violencia de género consiste en una serie de actos y conductas que buscan menoscabar la autoestima, la autonomía y el equilibrio emocional de la víctima, como humillaciones, insultos, desvalorización, control, amenazas y aislamiento social», explicaron antes de añadir que este tipo de violencia, aunque a menudo invisible, puede tener efectos tan graves o incluso más que la violencia física.

Décimo aniversario de la UFAM

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, que cumple este año su décimo aniversario bajo esta denominación, es una unidad especializada en la lucha contra la violencia de género, doméstica y sexual. Sus funciones principales son la investigación de estos delitos, la protección integral a las víctimas -incluyendo asesoramiento, atención y medidas de seguridad- y la atención a personas vulnerables como menores o personas mayores. Operan en todas las comisarías de España y trabajan de forma integral, coordinándose con otras instituciones para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas.