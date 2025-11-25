Málaga alza la voz contra la violencia machista: “Ni una menos, vivas nos queremos”

Málaga responde con un grito firme y unánime a la violencia machista: ‘Ni una menos, vivas nos queremos’. Ni el viento ni el frío impidieron que una marea morada de miles de mujeres volviera a ocupar este 25 de noviembre las calles de la capital con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las voces de denuncia e indignación resonaron con fuerza durante toda la marcha que partió desde la Plaza de la Merced, a las 19.30 horas, hasta la plaza de la Constitución, donde culminó con la lectura de un manifiesto.

La manifestación estaba encabezada por una larga lona donde están grabados los nombres de todas y cada una de las mujeres asesinadas por su pareja o exparejas desde que empezaron los registros en 2003. A esta lista se suman este año el de Lina (49 años), Pilar (50 años), Zunilda (43 años), Eva (83 años) y María Victoria (60 años), a la que arrebataron la vida el pasado sábado 22 de noviembre en Rincón de la Victoria.

Son los nombres de las cinco mujeres asesinadas en Málaga en lo que va de 2025, que ha vuelto a ser un año negro en cuanto a violencia de género. Una lacra que no deja de crecer cada año y que ha acabado con la vida de 62 mujeres en la provincia y 1.334 en todo el territorio nacional, 39 este 2025.

‘No estamos todas, faltan las asesinadas'

Todas ellas han sido recordadas en la manifestación de este martes convocada por la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero', bajo el lema ‘Movilizate contra las violencias machistas y el negacionismo’, y a la que han acudido unas 1.300 personas, según los datos de la Policía Nacional.

Al grito de ‘Ni una menos, vivas nos queremos’, ‘No estamos todas, faltan las asesinadas’ o ‘Denuncia archivada, mujer asesinada’, mujeres de todas las edades, además de algunos hombres, han marchado por el centro de la ciudad, recorriendo la calle Alcazabilla, calle Císter, Molina Lario, Plaza de la Marina y calle Larios.

Falta de políticas reales

La manifestación ha finalizado en la plaza de la Constitución donde la plataforma ha leído su manifiesto en el que ha denunciado “la falta de implementación de políticas públicas firmes y reales”, incluido el nuevo pacto de estado contra la violencia machista, así como “el aumento de todas las formas de violencias machistas y los discursos negacionistas de las mismas”.

“Las cifras de violencia contra las mujeres, son intolerables en democracia, como también lo son la normalización de la violencia estructural que sufrimos diariamente solo por ser mujeres y que rechazamos. Estamos hartas y llamamos a todas las instituciones y a los varones a actuar y cambiar ya”, subrayaron.

El colectivo denunció también el aumento de la “violencia sexual por hombres, especialmente por los jóvenes, voraces consumidores de pornografía” y ha reclamado, una vez más, “un compromiso real” de todas las administraciones públicas para combatir las desigualdades estructurales enraizadas en la sociedad, que defienden que son “origen y causa” de la violencia machista. “El machismo nos asesina”, recalcaron.

Asimismo, han exigido una mayor dotación e implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en la prevención y en la protección de las mujeres víctimas de las violencias machistas y la “revisión profunda” del sistema VioGEn.

Pancartas, tambores y consignas

Entre la multitud, se asomaban pancartas y numerosas cartulinas blancas con silueta de mujer en las que estaban escritos nombres de alguna de las víctimas de la violencia de género. Acompañadas por el ritmo de los tambores, madres, hijas, hermanas y amigas gritaban con fuerza las diferentes consignas que retumbaban contra los edificios históricos del centro de la capital malagueña: 'No son muertas, son asesinadas'

A la marcha se sumaron también algunas personalidades del panorama político, como el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que iba acompañado de los concejales Francisco Cantos y Francisco Pomares. Tras su propia pancarta se encontraban también el secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, junto al portavoz del PSOE en la capital, Dani Pérez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Entre las filas de la manifestación también se dejaron ver el líder de Con Málaga, Nico Sguiglia o Toni Morillas, así como los sindicatos de CCOO y UGT, además de otros colectivos y asociaciones.

Paula Teresa es una de las mujeres que sostiene la larga lona de los nombres y que cada año acude a la concentración convocada con motivo del 25-N. En su caso, es víctima de violencia intrafamiliar y tiene claro que: “todo lo que podamos hacer por el movimiento, voy a estar en el frente”.

Más atrás se encuentra Teresa Carrascal, que defiende que, como feminista, no podía perderse la mainfestación de hoy. “Nos asesinan periódicamente y tenemos múltiples violencia de todo tipo. Hay que denunciarlo”, añade. “Hay que decirle a la sociedad que el machismo y el patriarcado mata, que no hay igualdad todavía ni por asomo y que nos asesinan por el mero hecho de ser mujeres”.