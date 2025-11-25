Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PARQUES

El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños

Se trata de uno de los mayores pulmones verdes de la capital malagueña, con 700 especies de árboles en sus jardines

El Parque de Huelin, perfecto para pasar un día al aire libre: con lagunas, puentes de madera y atracciones para los niños

El Parque de Huelin, perfecto para pasar un día al aire libre: con lagunas, puentes de madera y atracciones para los niños / Ayuntamiento de Málaga

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Uno de los mayores pulmones verdes de Málaga. Así se define uno de los parques más reconocidos y emblemáticos de toda la capital, con una superficie de 32.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y más de 700 árboles de una treintena de especies diferentes, así como lagunas surcadas por puentes de madera y toda clase de atracciones y columpios para los más pequeños.

Este enclave perfecto para pasar un día al aire libre en familia es el Parque de Huelin, un entorno situado entre el barrio con el que comparte nombre y el Jardín de la Abadía, en una ubicación privilegiada cerca del centro histórico y a los pies del Paseo Marítimo de Huelin.

Qué ver en el Parque de Huelin de Málaga

Uno de los elementos más destacados de este parque que abrió sus puertas por primera vez en el 2002 es su enorme estanque, en cuyo centro se puede observar un islote con palmeros y un barco de pesca tradicional de los que en la antigüedad se utilizaban en la provincia malagueña.

El Parque de Huelin, perfecto para pasar un día al aire libre: con lagunas, puentes de madera y atracciones para los niños

El Parque de Huelin, perfecto para pasar un día al aire libre: con lagunas, puentes de madera y atracciones para los niños / Ayuntamiento de Málaga

Junto al amplio lago, los visitantes pueden contemplar el característico faro que alberga este parque. Además, en uno de los laterales del parque se puede encontrar un arroyo artificial con un pequeño puente de madera que permite cruzarlo.

Y para la diversión de los más pequeños, este lugar tiene en uno de sus extremos un parque infantil con enormes figuras de animales que acogen toda clase de atracciones y toboganes para los niños de todas las edades.

Zonas para hacer deporte en el Parque de Huelin de Málaga

Para los amantes de la actividad física al aire libre, en este enclave se localiza una pista deportiva multiusos tanto para fútbol sala como para baloncesto, así como un gimnasio al aire libre y distintos senderos rodeados de extensos jardines habilitados para el paseo y el deporte.

En su infraestructura, además, el caminante se puede encontrar con dos curiosas esculturas, una de ellas un busto dedicado a José María Martín Carpeta y, otro, al voluntariado malagueño, en el que se puede observar la figura de varias personas unidas por los brazos.

Noticias relacionadas y más

El Parque de Huelin, perfecto para pasar un día al aire libre: con lagunas, puentes de madera y atracciones para los niños

El Parque de Huelin, perfecto para pasar un día al aire libre: con lagunas, puentes de madera y atracciones para los niños / Ayuntamiento de Málaga

De igual modo, en los alrededores de este entorno paisajístico se localizan gran diversidad de bares y restaurantes que, unidos a las zonas de esparcimiento y descanso del Parque de Huelin, lo convierten en un lugar perfecto para disfrutar de un completo día al aire libre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
  2. El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
  3. Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
  4. El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
  5. El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
  6. Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
  7. Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína
  8. La Senda Litoral de Málaga concluirá en 2027 con un recorrido de 180 km para peatones y ciclistas

El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños

El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños

La Autoridad Judicial paraliza el desahucio de ‘Tita Mari’ tras la presión vecinal y social

La Autoridad Judicial paraliza el desahucio de ‘Tita Mari’ tras la presión vecinal y social

El cuerpo del hombre hallado en una vivienda de Yunquera presentaba un gran corte en el cuello

El cuerpo del hombre hallado en una vivienda de Yunquera presentaba un gran corte en el cuello

Vecinos de Carranque ganan tiempo para rehabilitar 151 viviendas

Vecinos de Carranque ganan tiempo para rehabilitar 151 viviendas

Adjudicada la construcción del tercer hospital de Málaga: así serán las obras del mayor proyecto sanitario andaluz

Adjudicada la construcción del tercer hospital de Málaga: así serán las obras del mayor proyecto sanitario andaluz

¿Cuánto se gasta el Ayuntamiento de Málaga en su factura de la luz?

¿Cuánto se gasta el Ayuntamiento de Málaga en su factura de la luz?

El nuevo outlet de Málaga ofrece descuentos de hasta el 70% en ropa de Shein, Nike y otras grandes marcas

El nuevo outlet de Málaga ofrece descuentos de hasta el 70% en ropa de Shein, Nike y otras grandes marcas

Málaga suma dos nuevos Pueblos Mágicos para este 2026: son perfectos para visitar esta Navidad

Málaga suma dos nuevos Pueblos Mágicos para este 2026: son perfectos para visitar esta Navidad
Tracking Pixel Contents