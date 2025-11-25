El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños

Uno de los mayores pulmones verdes de Málaga. Así se define uno de los parques más reconocidos y emblemáticos de toda la capital, con una superficie de 32.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y más de 700 árboles de una treintena de especies diferentes, así como lagunas surcadas por puentes de madera y toda clase de atracciones y columpios para los más pequeños.

Este enclave perfecto para pasar un día al aire libre en familia es el Parque de Huelin, un entorno situado entre el barrio con el que comparte nombre y el Jardín de la Abadía, en una ubicación privilegiada cerca del centro histórico y a los pies del Paseo Marítimo de Huelin.

Qué ver en el Parque de Huelin de Málaga

Uno de los elementos más destacados de este parque que abrió sus puertas por primera vez en el 2002 es su enorme estanque, en cuyo centro se puede observar un islote con palmeros y un barco de pesca tradicional de los que en la antigüedad se utilizaban en la provincia malagueña.

El Parque de Huelin, perfecto para pasar un día al aire libre: con lagunas, puentes de madera y atracciones para los niños / Ayuntamiento de Málaga

Junto al amplio lago, los visitantes pueden contemplar el característico faro que alberga este parque. Además, en uno de los laterales del parque se puede encontrar un arroyo artificial con un pequeño puente de madera que permite cruzarlo.

Y para la diversión de los más pequeños, este lugar tiene en uno de sus extremos un parque infantil con enormes figuras de animales que acogen toda clase de atracciones y toboganes para los niños de todas las edades.

Zonas para hacer deporte en el Parque de Huelin de Málaga

Para los amantes de la actividad física al aire libre, en este enclave se localiza una pista deportiva multiusos tanto para fútbol sala como para baloncesto, así como un gimnasio al aire libre y distintos senderos rodeados de extensos jardines habilitados para el paseo y el deporte.

En su infraestructura, además, el caminante se puede encontrar con dos curiosas esculturas, una de ellas un busto dedicado a José María Martín Carpeta y, otro, al voluntariado malagueño, en el que se puede observar la figura de varias personas unidas por los brazos.

De igual modo, en los alrededores de este entorno paisajístico se localizan gran diversidad de bares y restaurantes que, unidos a las zonas de esparcimiento y descanso del Parque de Huelin, lo convierten en un lugar perfecto para disfrutar de un completo día al aire libre.