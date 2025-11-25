Málaga suma dos nuevos Pueblos Mágicos para este 2026: son perfectos para visitar esta Navidad

Málaga ha sumado dos nuevos municipios a la Red de Pueblos Mágicos de España de cara a este próximo 2026, de los que la organización ha asegurado que son "auténticas joyas rurales que brillan por su patrimonio, sus paisajes, su gastronomía y la magia que desprenden sus gentes".

En total, han sido 22 los pueblos de toda España que se han unido a este prestigioso listado que busca poner en valor esos lugares "únicos" que conservan la esencia del país y enamoran al viajero con su "autenticidad, emoción y experiencias únicas".

Nuevos Pueblos Mágicos de España 2026 en Málaga

Y entre esta veintena de municipios mágicos, destacan dos de la provincia de Málaga: Gaucín y Arriate. Así lo ha anunciado la propia Red de Pueblos Mágicos, que ha asegurado que para este próximo año se incorporarán estos dos municipios tras haber demostrado que poseen "esa magia especial" que enriquece el patrimonio cultural, histórico y natural del país, así como sus tradiciones y legado.

Arriate, nuevo Pueblo Mágico de España / Diputación de Málaga

Sobre la belleza y riqueza de Arriate, nuevo Pueblo Mágico de España, la institución ha asegurado: "Es el pueblo del amor, con un contundente eslogan, 'Flechazo a Primera vista', y con una mascota llamada Valentina, que se trata de una simpática cigüeña que vive todo el año en una chimenea de un antiguo molino de la localidad, es la encargada de enseñar el pueblo a todos sus visitantes. ¿Te lo vas a perder?".

Arriate y Gaucín se incorporan a la Red de Pueblos Mágicos de España

En cuanto a los motivos por los que los visitantes deberían recorrer el municipio malagueño de Gaucín, la Red de Pueblos Mágicos de España ha afirmado: "Colgado sobre un risco de la Serranía de Ronda, Gaucín ofrece una de las vistas más espectaculares del sur. Su castillo del Águila, las calles blancas y la intensa vida artística convierten al pueblo en un refugio de luz y belleza".

Estos dos nuevos Pueblos Mágicos de España se suman a los diez que ya tiene la provincia de Málaga, entre los que se encuentran Alfarnate, Atajate, Canillas de Aceituno, Casarabonela, Comares, Cómpeta, El Borge, Fuente de Piedra, Moclinejo y Tolox.

Pero Arriate y Gaucín no son los únicos pueblos andaluces que se han sumado a este listado en su nueva edición, sino que junto a ellos se encuentran los municipios de Arjona y Arjonilla, en Jaén; Bujalance, en Córdoba; La Palma del Condado, en Huelva; y Tabernas, en Almería.

Lista completa de los nuevos Pueblos Mágicos de España 2026

El ránking con los nuevos Pueblos Mágicos de España 2026 se completa con el resto de territorios del país, como Aliaga, Jabaloyas y Belmonte de San José, en Teruel; Navia y Coaña, en Asturias; La Puebla de Montalbán, en Toledo; Mula, en Murcia; Zalamea de la Serena, en Badajoz; Ferreries, en Menorca; Elburgo, en Álava; Vallehermoso, en La Gomera; Alfoz de Lloredo, Miengo y Reocín, en Cantabria; y Arona, en Tenerife.

"Son pueblos que huelen a piedra y a pan, que suenan a fiestas patronales, a vino nuevo, a iglesia vieja, a plaza de conversación y a silencio de campo. Son destinos que apuestan por la sostenibilidad, la cooperación, la identidad y la emoción compartida", ha recalcado la Red de Pueblos Mágicos de España sobre estos territorios que prometen una experiencia única llena de tradición y belleza.