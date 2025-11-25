Palodú: la nueva estrella Michelin de Málaga

Las apuestas eran ciertas: Palodú, gana su primera Estrella Michelin.

El restaurante malagueño se alza con su primera distinción, que le ha sido entregada en su ciudad natal, que este martes es el epicentro de la alta gastronomía española con la celebración de la gala de la Guía Michelin 2026.

El establecimiento de Cristina Cánovas y Diego Aguilar comenzó siendo un gastrobar con propuestas creativas en Teatinos, con una carta informal a base de tapas y medias raciones, se ha convertido en un local de referencia gastronómica en la ciudad.

Ahora, desde su local en el Centro de Málaga este un restaurante de alta cocina ofrece dos menús degustación, para sólo 24 comensales.

Su filosofía se basa en lo que ellos llaman “cocina dual”: ambos cocineros diseñan y consensúan cada plato de forma conjunta, combinando sus visiones y estilos

Cristina y Diego, durante la entrega de su chaquetilla que certifica su primera Estrella Michelin. / L.O

Recomendados por la Guía Michelin y una de las "casas favoritas" de Diego Gallegos y Benito Gómez, chefs Michelin de Málaga. Su trabajo les ha llevado a ser reconocidos con el Premio Nuevos Talentos, el galardón al 'Mejor Restaurante', de la Academia Gastronómica de Málaga (AGM) y a ser Soletes Repsol.

Doce Estrellas Michelin

Pero, el triunfo no queda ahí. Málaga no ha perdido ninguna de sus estrellas y mantiene las once que tenía. Y sigue siendo la provincia de Andalucía con más restaurantes de Estrellas Michelin. En total, son ya doce las estrellas Michelin que adornan el firmamento gastronómico malagueño.

Con esta última distinción se reafirma el creciente protagonismo de Málaga en la alta cocina y su consolidación como uno de los destinos gastronómicos más importantes de España.

Palodú se une a los otros grandes restaurantes malagueños que ya lucen la estrella Michelin, como Bardal, Blossom, Kaleja, José Carlos García Restaurante, Sollo, Messina, Nintai, y Back.

Una cena con toques malagueños

Entre los 700 asistentes se encontraban reconocidos chefs de todo el país, con nombres destacados como Jordi Cruz, Martín Berasategui, Juan Mari Arzak y los hermanos Roca. A ellos se sumaron figuras esenciales de la gastronomía andaluza como el malagueño Dani García, Toño Dríateio, Ángel León y Ferran Adrià, haciendo de la velada un auténtico homenaje culinario.

El cóctel de la Gala también llevó el inconfundible sello malagueño. El menú de la noche fue elaborado por los nueve chefs estrellas Michelin de la provincia.

Platos con toques de gastronomía malagueña como el lomo en manteca o el gazpachuelo. Cena armonizada con vinos andaluces, entre los que destacó una exclusiva selección de referencias malagueñas.

El próximo año será Tarragona quien asuma el papel de anfitriona en la Gala Michelin, recogiendo el testigo de Málaga.