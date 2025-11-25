Vivienda
Presentación libro Vivienda en Málaga, de Pedro Marín Cots
En la Sociedad Económica de Amigos del País
Málaga
Este miércoles 26 tendrá lugar en la Sociedad Económica de Amigos del País la presentación del libro ‘La complejidad de la vivienda. Propuestas hacia la recuperación del equilibrio perdido. El caso de Málaga’ (Recolectores Urbanos Editorial), de Pedro Marín Cots, presidente del Instituto de Estudios Urbanos y Sociales. Intervendrán el autor y el arquitecto y urbanista Salvador Moreno Peralta, autor del prólogo.
