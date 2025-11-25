Comercio
Shein, Nike y otras grandes marcas llegan al nuevo outlet de Málaga con descuentos de hasta el 70%
Last Price Outlet abre sus puertas en Málaga Factory con moda multimarca a precios muy rebajados
El recién inaugurado Last Price Outlet en Málaga Factory se ha convertido en uno de los nuevos focos de atracción para quienes buscan moda de calidad a precios muy reducidos. El establecimiento ofrece descuentos de hasta el 70% y reúne un amplio catálogo de firmas reconocidas tanto europeas como internacionales.
Entre las marcas disponibles destacan Shein, Nike, Calvin Klein, Adidas, Quiksilver, Pepe Jeans, New Balance, además de decenas de firmas adicionales que completan una oferta variada pensada para todos los estilos.
Moda multimarca
El nuevo outlet se presenta como un espacio dedicado a quienes buscan prendas actuales, versátiles y económicas, sin renunciar al diseño ni a la calidad.
En sus estanterías es posible encontrar: Camisas, camisetas, pantalones y sudaderas, complementos y calzado para hombre y mujer, una selección de moda europea reconocida y artículos para el día a día y propuestas de temporada
Desde la tienda destacan su objetivo de ofrecer "precios irresistibles" en un entorno de moda multimarca que permita renovar el armario sin grandes gastos. La apertura de Last Price Outlet refuerza la oferta comercial de Málaga Factory, un espacio ya conocido por su variedad de tiendas outlet.
Con su llegada, se añade una propuesta centrada en moda actual y descuentos profundos, lo que podría atraer tanto a residentes como a visitantes en busca de oportunidades.
Con marcas populares, precios rebajados y variedad de estilos, el nuevo outlet se posiciona como una parada obligatoria para quienes buscan buenas ofertas en moda en la provincia de Málaga.
