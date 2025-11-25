Subida de turistas al Castillo de Gibralfaro: tres lustros de abandono municipal

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga ha preguntado al Ayuntamiento de Málaga qué gestiones «se han realizado o se van a realizar» para preservar «en condiciones de ornato público» la subida peatonal al Castillo de Gibralfaro, utilizada a diario por cientos de turistas de todo el mundo.

La concejala se hace eco, de esta forma, de una serie de informaciones publicadas por La Opinión desde 2012, que han ido dando cuenta del estado de dejadez, por falta de mantenimiento municipal, de este camino turístico.

De esta forma, Con Málaga traslada la presencia, a lo largo de esta subida, de un buen número de elementos vandalizados, como muretes con grafitis; farolas con pegatinas y alguna de ellas inclinada desde hace años o la ausencia en algún tramo de topes laterales de piedra. Como recuerda, en 2010 el concejal Pedro Moreno Brenes, de IU, ya presentó una moción relativa al mal estado de esta zona.

Pintada violenta ayer, en el muro del Castillo de Gibralfaro. / A. V.

En especial, el Mirador de Gibralfaro que, destaca la concejala Toni Morillas, «su estado es lamentable, está todo roto y en mal estado pese a ser uno de los miradores más típicos de la ciudad. Su deterioro es inaceptable».

El grupo Con Málaga también resalta la presencia de pintadas en el muro del Castillo de Gibralfaro, como un falo gigante, así como la que reza «Rojo muerto, abono pa mi huerto», al pie -en línea recta- con las banderas del monumento.

La pregunta y denuncia de Con Málaga fue contestada el pasado 17 de octubre por el concejal popular del Distrito Centro, Francisco Cantos, quién señaló que «se va a inspeccionar la zona en cuestión para realizar las labores de mantenimiento correspondientes que resulten necesarias».

Más de un mes más tarde, La Opinión subió ayer a Gibralfaro para constatar que seguía el mismo deterioro. De paso, calculó el número aproximado de lascas de pizarra que no han sido repuestas del piso, algo que puede ocasionar caídas: faltan más de 250.