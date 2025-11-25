El tejido empresarial pide un frente común por la movilidad en Málaga

Lunes de nuevas reivindicaciones acerca de la falta de infraestructuras fundamentales que faciliten la movilidad a lo largo y ancho de la Costa del Sol. Después de la mesa de trabajo del Ayuntamiento de Málaga en materia turística volvieron a avivarse las voces, por parte del tejido empresarial, acerca de la situación cada vez más precaria en «puntos negros» de la A-7 como el acceso matinal a Málaga desde la Axarquía o las travesías de Puerto Banús y San Pedro Alcántara, o la de varios tramos a la altura de Fuengirola o Benalmádena. Los interlocutores plantean un «frente común» para que los grandes partidos dejen a un lado sus diferencias y resuelvan un asunto «vital para el futuro de la provincia».

Las sesiones plenarias en las administraciones locales cada vez tienen más en cuenta la necesidad de elevar sus peticiones a Gobierno central y Junta de Andalucía, al objeto de agilizar las infraestructuras proyectadas o pendientes de diseñar. Hace unos días se refirió a este asunto el alcalde de Frigiliana, el socialista Alejandro Herrero, que instaba a su propio partido y al PP a buscar soluciones urgentes y consensuadas. «De Motril a Granada se suele habilitar un tercer carril cuando se necesita. Es una medida urgente para que la comarca de la Axarquía salga del colapso que cada mañana padece», relataba este mismo lunes.

Recordaba además que en el último pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, la pasada semana, ninguna formación elevó este debate, y sí otros que son relativos al orden mundial o las crisis bélicas que se producen fuera del país. «Tenemos que resolver con urgencia asuntos que nos demandan nuestros ciudadanos. Si no somos capaces de dar esa respuesta, mejor abandonar instituciones como la comarcal, como ya expresé en el último pleno», abundaba respecto a esa solicitud suya para que se tramite la salida del Consistorio de Frigiliana en el órgano supramunicipal.

Lo cierto es que durante las últimas tres semanas se han agravado las retenciones y las dificultades para transitar por carretera de uno a otro extremo del litoral malagueño, como consecuencia de distintos accidentes y del incremento constante del tráfico en horario matinal. Existe hartazgo como demuestran las pancartas instaladas en distintos puntos de la A-7, donde en localidades como Rincón de la Victoria se reivindica la apertura de un tercer carril.

El presidente de la Asociación Centro Histórico de Málaga, Rodrigo Bocanegra, reconocía tras la celebración de una nueva reunión de la Mesa de Turismo que son necesarias nuevas infraestructuras tanto en los accesos a la capital, desde el Valle del Guadalhorce, la Axarquía o el litoral occidental, como en el entorno del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. «Estamos en contacto con Aena y otros organismos que también resultarían beneficiarios directos de las mejoras que siguen pendientes de ejecución», relató.

Otro de los aspectos que la patronal hotelera en la provincia ha puesto sobre la mesa de manera reiterada pasa por la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda. Sin una solución a esta otra problemática, la dificultad para atender la creciente falta de mano de obra en el sector cada vez será más elevada. Para la propia Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) es necesario más impulso por parte de las instituciones. Así se pone como ejemplo que en el avance de la autovía hacia Ronda y Campillos apenas se vaya a poner en marcha la obra para un nuevo tramo de cuatro kilómetros, sin plazos de momento para culminar esa ampliación. Y también se exigen plazos para desdoblar la MA-20 o el acceso norte a la terminal aeroportuaria malagueña.

Mejoras ferroviarias

Aehcos y las principales asociaciones de comerciantes y empresarios con sede en la capital y los grandes municipios costeros también se han pronunciado sobre la necesidad de ampliar la red ferroviaria de Cercanías, con conexiones hasta Marbella, desde Fuengirola, así como hacia el litoral oriental. Exigen asimismo mejoras en las frecuencias actuales.

Si en 2024 ya se recibieron 14,4 millones de visitantes en un destino como la Costa del Sol cuya conectividad aeroportuaria no deja de crecer, consideran que ese impacto de 21.000 millones de euros y más de 150.000 empleos turísticos debe tener una respuesta de la instituciones para evitar el «colapso absoluto de la provincia».

El presidente de Aehcos, José Luque, argumenta que la movilidad debe mejorarse de manera urgente con la implicación decidida de «todas las administraciones. Sus efectos no solo se dejan sentir en la ciudadanía en general, que ve reducido su confort y calidad de vida, sino que genera importantes quebrantos económicos para el tejido empresarial».