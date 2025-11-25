Torre del Puerto: árboles, a cambio de dañar la imagen de Málaga de por vida

Con más moral que el Alcoyano, los promotores cataríes y catalanes de la nueva versión de la Torre del Puerto -la que más agrede el paisaje de las tres conocidas- aseguran que para este proyecto han tomado como modelos tanto el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción como el Parque de Málaga.

Están en su derecho de ‘vender la burra’ al Consejo de Ministros de una manera tan sorprendente, por si cuela. Eso sí, en Málaga muchos somos conscientes del disparate; pues pocas cosas hay más alejadas de la isla de verdor subtropical de los Loring Heredia y de nuestro Parque que el rascacielos de 144 metros que pretende presidir la Bahía con los mismos argumentos intelectuales con los que Trump demuele un ala de la Casa Blanca; es decir, con ninguno.

Se trata de un proyecto tan perjudicial para la imagen de nuestra ciudad y tan huérfano de reflexión, que no hay más remedio que venderlo de la forma más increíble posible: como una operación paisajística de reverdecimiento de Málaga. La ignorancia y el marketing siempre fueron atrevidos.

Alternativas de especies para el Paseo de Levante, según los promotores del rascacielos. / L.O.

Un Paseo de Levante ajardinado es el invento, como podemos ver en esa infografía de botánica futurista con pinos de porte onubense en un paseo donde, si se dieran una vuelta los promotores, descubrirían que suelen soplar unos vientos endiablados, no abunda el agua dulce; y la sal salta a la vista y saltará a los árboles.

Como saben, esta sección habló con varios botánicos y expertos y la mayoría cree que esos pinos de gran tamaño son totalmente inviables, mientras otras voces hablan del peligro de que se vengan abajo con los vientos; y en todo caso, avisan de que los árboles crecerán bastante ladeados si es que prosperan con suficientes cajones de tierra.

Este es el regalo: el Parque y La Concepción ‘fundidos’ en uno de los sitios más desaconsejables para plantar un jardín.

El destrozo paisajístico de las otras torres

Pero recordemos que una de las operaciones más torpes y desastrosas para Málaga se vendió de forma parecida: se logró el reciente Parque de Martiricos gracias a la concentración de toda edificabilidad en dos edificios pantalla, las Torres de Martiricos. Hoy, se ha convertido en la zona verde ‘más cara’ en la historia de la ciudad, porque los edificios irrumpen por muchas calles del Centro; han acabado con las vistas del Guadalmedina y los Montes y desde el mar ‘complementan’ al Málaga Palacio.

Esta es la propuesta, un ‘paseo verde’ a cambio de arruinar la imagen de Málaga de por vida. Pésimo negocio, como en Martiricos.