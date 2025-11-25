Vivienda
Vecinos de Carranque ganan tiempo para rehabilitar 151 viviendas
La Junta y el Ayuntamiento de Málaga amplían el plazo de ejecución de las obras para que puedan materializar la subvención
Vecinos del barrio de Carranque, en Málaga capital, han ganado tiempo para rehabilitar 151 viviendas. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han ampliado el plazo de ejecución de las obras de reforma previstas en estos inmuebles para que puedan materializar la subvención que ayuda a financiarlas.
Así se desprende de uno de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local del Consistorio malagueño en su reunión de este martes. En concreto, se ha acordado ampliar ese plazo, a petición de la Junta de Andalucía, para "facilitar y garantizar la materialización de la subvención por parte de los vecinos de estas 151 viviendas". De ese modo, dicho plazo -que expiraba próximamente- queda ampliado hasta el 14 de diciembre de 2027.
De este modo, se ha dado luz verde a la adenda al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para "la gestión del fomento de la regeneración y renovación urbana que tiene como finalidad la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva en el área de regeneración y renovación urbana denominada ‘Carranque. Fase I’".
Ambas administraciones suscribieron ese convenio en diciembre de 2021. El plazo de ejecución de las obras se estableció en cuatro años y contemplaba una prórroga de otros dos años.
Este programa denominado ‘Áreas de Regeneración y Renovación Urbana’ -aprobado en el marco del Plan Estatal de Vivienda y del Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía- contempla la rehabilitación de comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares para la mejora de la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de un total de 151 viviendas de la barriada de Carranque. La inversión municipal para dar cobertura a estos proyectos asciende a 3.626.054,38 euros.
Otro asunto aprobado
La Junta de Gobierno Local también aprobó seleccionar como patrocinadores de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 a Fundación Bancaria Unicaja, Málaga Club de Fútbol, S.A.D., y Mayoral Moda Infantil S.A.
Igualmente, se dio luz verde a los convenios de patrocinio entre el Consistorio y cada una de las entidades mencionadas. Los tres patrocinios aprobados suman un importe total de 72.881,75 euros, de los que 6.420,64 euros son aportación dineraria y la cantidad restante es aportación en especie como carrozas, caramelos, disfraces y personal necesario para el desempeño de la actividad.
En concreto, Fundación Bancaria Unicaja se implica con 43.531,42 euros (tanto en especie como dineraria); Málaga Club de Fútbol, S.A.D. participa con 19.210,32 euros (tanto en especie como dineraria); y Mayoral Moda Infantil S.A., aporta 10.140 euros (en especie).
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
- Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína
- La Senda Litoral de Málaga concluirá en 2027 con un recorrido de 180 km para peatones y ciclistas