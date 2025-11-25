Vecinos de Carranque ganan tiempo para rehabilitar 151 viviendas

Vecinos del barrio de Carranque, en Málaga capital, han ganado tiempo para rehabilitar 151 viviendas. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han ampliado el plazo de ejecución de las obras de reforma previstas en estos inmuebles para que puedan materializar la subvención que ayuda a financiarlas.

Así se desprende de uno de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local del Consistorio malagueño en su reunión de este martes. En concreto, se ha acordado ampliar ese plazo, a petición de la Junta de Andalucía, para "facilitar y garantizar la materialización de la subvención por parte de los vecinos de estas 151 viviendas". De ese modo, dicho plazo -que expiraba próximamente- queda ampliado hasta el 14 de diciembre de 2027.

De este modo, se ha dado luz verde a la adenda al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para "la gestión del fomento de la regeneración y renovación urbana que tiene como finalidad la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva en el área de regeneración y renovación urbana denominada ‘Carranque. Fase I’".

Ambas administraciones suscribieron ese convenio en diciembre de 2021. El plazo de ejecución de las obras se estableció en cuatro años y contemplaba una prórroga de otros dos años.

Este programa denominado ‘Áreas de Regeneración y Renovación Urbana’ -aprobado en el marco del Plan Estatal de Vivienda y del Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía- contempla la rehabilitación de comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares para la mejora de la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de un total de 151 viviendas de la barriada de Carranque. La inversión municipal para dar cobertura a estos proyectos asciende a 3.626.054,38 euros.

Otro asunto aprobado

La Junta de Gobierno Local también aprobó seleccionar como patrocinadores de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 a Fundación Bancaria Unicaja, Málaga Club de Fútbol, S.A.D., y Mayoral Moda Infantil S.A.

Igualmente, se dio luz verde a los convenios de patrocinio entre el Consistorio y cada una de las entidades mencionadas. Los tres patrocinios aprobados suman un importe total de 72.881,75 euros, de los que 6.420,64 euros son aportación dineraria y la cantidad restante es aportación en especie como carrozas, caramelos, disfraces y personal necesario para el desempeño de la actividad.

En concreto, Fundación Bancaria Unicaja se implica con 43.531,42 euros (tanto en especie como dineraria); Málaga Club de Fútbol, S.A.D. participa con 19.210,32 euros (tanto en especie como dineraria); y Mayoral Moda Infantil S.A., aporta 10.140 euros (en especie).