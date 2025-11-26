Aedas Homes presenta una promoción de viviendas de lujo frente a la Catedral de Málaga: así es Císter Place

La promotora Aedas Homes presenta su nuevo edifico residencial en Málaga capital para el segmento de compradores premium, situado en pleno Centro Histórico, y ubicado en un edificio rehabilitado de la calle Císter, enfrente de la Catedral. Se trata de 'Císter Place', que cuenta con 16 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas con garaje (dos plazas por inmueble). La compañía ha señalado este miércoles que se trata de un residencial "muy exclusivo", con una "selecta" oferta de viviendas "listas para entrar a vivir, de muy elevada calidad y variedad de tipologías".

La gerente de promociones de Aedas Homes en Costa del Sol y responsable de Císter Place, Andrea Escorial, califica el edificio de "icono residencial" y destaca que se sitúa en una ubicación "más que ‘prime’" y que constituye una oferta de viviendas "limitada, lo que garantiza privacidad, e irrepetible".

Con Císter Place, Aedas Homes afirma que quiere dar respuesta a "una alta demanda, nacional e internacional" que buscan viviendas "inéditas" en el centro de Málaga, "donde existe una gran escasez de oferta de obra nueva". Las fachadas principales del edificio han sido restauradas y se han conservado según su diseño original, según se recoge en el folleto promocional.

Características de las viviendas de 'Císter Place'

Las viviendas tienen superficies a partir de 71,91 metros cuadrados, con algún caso en el que se alcanzan los 350 metros. Aedas Homes que detalla que más de la mitad de las propiedades tienen terraza. Una de estas viviendas, la calificada como la más ‘prime’, tiene una terraza de 140 metros cuadrados.

A la derecha, la promoción Císter Place de Aedas Homes en el centro de Málaga capital, frente a la Catedral. / L. O.

La promotora todavía no ha comentado los precios a los que han salido los inmuebles al mercado, quedando por ahora "a consulta" de las personas interesadas. Aedas Homes también destaca el "cuidado diseño arquitectónico del edificio -actual y funcional-", que hace que se integre en su entorno histórico.

Este producto ya terminado tiene además, según la compañía, "un gran potencial de revalorización gracias al crecimiento económico, cultural y turístico de la ciudad. "Además, hay una tendencia de retorno al centro urbano buscando calidad de vida y proximidad a servicios y ocio", afirma la gerente.

Una localización "excepcional" en Málaga

Andrea Escorial pone en valor, principalmente, la "excepcional localización" del proyecto, en Centro Histórico de Málaga. "Esta privilegiada ubicación permite disfrutar de la vida urbana del centro de Málaga, con acceso inmediato, por ejemplo, a museos; y perfectamente conectada a pie y en transporte público y privado, con paradas de autobús y metro cercanas, acceso rápido a la estación del AVE María Zambrano y al Aeropuerto de Málaga", afirma.

“Aedas Homes vuelve a revolucionar el mercado residencial, ahora en Málaga capital, con una oferta muy singular de viviendas, que pueden personalizarse a través del servicio Living de la compañía disponible para los clientes más exigentes, y en un enclave extraordinario en el que no existe producto a estrenar", concluye Escorial.